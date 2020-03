Mai Shiraishi là nữ ca sĩ kiêm diễn viên và người mẫu gợi cảm Nhật Bản. Cô nổi tiếng với số đo ba vòng hoàn hảo và gương mặt ngây thơ trong sáng. Trên màn ảnh, người đẹp để lại dấu ấn qua các phim Asahinagu, Stolen Identity 2, Where Have My Skirts Gone?...

ẢNH: PASSPORT PHOTOBOOK