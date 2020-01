Sách của người trẻ dành cho người trẻ

Viết về những năm tháng thanh xuân, tác giả Zihua Nguyễn dành tặng những ai đã-đang-và-sẽ là sinh viên, tập truyện ngắn Ký túc xá phòng 307, những câu chuyện về một thời không thể nào quên. Ở Người đưa thư tình của Nguyễn Hoàng Vũ, tập sách gồm nhiều mẩu truyện nhỏ, tựa những mảnh vụn cuộc sống qua góc nhìn của tuổi trẻ; mà tuổi trẻ là tuổi của những đổ vỡ và làm lại, tuổi của khát vọng và ảo tưởng, của những tiếng thở dài và niềm thiết tha… Với Muốn làm nữ hoàng, đừng yêu như hầu gái, cuốn sách thứ năm của May (Blog của May), đó là hình ảnh "nàng" kiêu hãnh vô cùng trong tình yêu bay bổng, tự do không gắng gượng; đó cũng là điều May mong muốn mang lại cho từng cô gái qua những trang sách của mình. Và qua cuốn tiểu thuyết đầu tay Em chỉ nói những điều họ muốn, Miao đem đến cho độc giả những lời tâm sự đầy đau đớn của một cô gái 19 tuổi trước những tổn thương, nghiệt ngã mà cô gặp phải với mạng xã hội , cũng là “phơi bày” thực tế trần trụi rằng, không phải có kết nối nhiều bạn sẽ hết cô đơn, không phải có nhiều tiếng nói thì cuộc sống sẽ không còn lạnh lẽo...