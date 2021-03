Sách do MC Lê Đỗ Quỳnh Hương phát triển của David A. Phillips bị giả trắng trợn

Chỉ riêng cuốn Thay đổi cuộc sống với Nhân số học được MC Lê Đỗ Quỳnh Hương phát triển từ tác phẩm gốc The Complete Book of Numerology của TS David A. Phillips, đại diện First News - Trí Việt cho biết: “Trong quý 1/2021, công ty đã phát hiện có đến hàng chục fanpage trên Facebook rao bán Thay đổi cuộc sống với nhân số học, với giá thấp kỷ lục: 75.000đ, thậm chí đồng giá… 19.000đ; 1.000đ (trong khi giá sách thật là 248.000đ). First News đã kiên trì theo dõi, đặt sách nhiều lần từ các fanpage này và chỉ nhận về toàn sách giả, sách kém chất lượng. Vài cái tên có thể kể đến như Tủ sách Tinh Hoa, Kho sách Việt, Mọt sách Hà Nội, tồn tại ngang nhiên với hàng chục ngàn lượt theo dõi trên Facebook".

Rất nhiều đầu sách best-seller của First News - Trí Việt đã trở thành món mồi ngon cho các "trùm sách giả"

Cuốn Thay đổi cuộc sống với Nhân số học được MC Lê Đỗ Quỳnh Hương thực hiện vừa ra mắt cũng chung số phận bị làm giả Ảnh: First News

Để kịp thời giúp bạn đọc phân biệt và mua đúng sách thật, First News - Trí Việt đưa thông tin về sự khác biệt cụ thể giữa sách thật và sách giả của cuốn “Thay đổi cuộc sống với Nhân số học” do MC Lê Đỗ Quỳnh Hương thực hiện, đồng thời cũng First News - Trí Việt tiếp tục công bố danh sách 50 fanpage chuyên bán sách giả công khai với số lượng lớn trên mạng xã hội

Mặc dù các trang bán sách giả thường dùng tên nghe có vẻ tri thức, như “tủ sách tinh hoa”, “tiệm sách”, “kho tàng tri thức”, thậm chí đạo nhái tên của các công ty sách uy tín để đánh lừa người mua. Cố tình “lập lờ đánh lận con đen” khi sử dụng hình ảnh sách thật để bán sách giả - khiến bạn đọc rất khó phân biệt. Mức giá từ những trang này đưa ra lại rất rẻ nên người mua dễ bị hấp dẫn, khiến các bên bán sách chân chính không thể nào cạnh tranh nổi.

Ngoài cuốn Thay đổi cuộc sống với Nhân số học do MC Quỳnh Hương thực hiện, còn rất nhiều các đầu sách best-seller khác của First News - Trí Việt cũng trở thành món mồi ngon cho trên 50 fanpage này khai thác, như: Muôn kiếp nhân sinh, Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác, Không bao giờ là thất bại - Tất cả chỉ là thử thách, Ai lấy miếng pho mát của tôi?, Hành trình về phương Đông, Đắc nhân tâm, Dám nghĩ lớn, Nghĩ giàu làm giàu , Đi tìm lẽ sống, đặc biệt là bộ 18 cuốn Hạt giống tâm hồn…

First News-Trí Việt đưa thông tin về sự khác biệt cụ thể giữa sách thật và sách giả của cuốn Thay đổi cuộc sống với Nhân số học Ảnh: First News

Ông Nguyễn Văn Phước - nhà sáng lập và CEO First News - Trí Việt quá bức xúc: “Một cuốn sách thật muốn được xuất bản phải trải qua hàng chục khâu kiểm duyệt chặt chẽ mới được in, phát hành. Còn sản xuất, phát hành, buôn bán sách giả ở Việt Nam sao quá dễ dàng?”.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Phước, cuộc chiến chống sách giả, sách lậu dai dẳng nhiều năm nay chỉ có thể thành công khi có được sự chung tay từ nhiều nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách và nhất là đông đảo độc giả cả nước. “Khi bạn đọc quay lưng lại với sách giả, sách lậu, biết phân biệt thật giả và sẵn sàng từ chối mua sách nhái giá rẻ, chiết khấu cao thì "liên minh ma quỷ" ấy mới không còn đất sống. Vì thế, mong bạn đọc cùng chung sức tố cáo, report các trang bán sách trái luật pháp vô lương tâm này và chia sẻ để mọi người cùng chung tay tấy chay”.

Trước đây, vào tháng 1.2021, nhờ sự phản ánh của những bạn đọc tâm huyết gửi đến First News - Trí Việt, các cơ quan chức năng TP Hà Nội đã triệt phá thành công 2 kho sách giả tại quận Hà Đông với số lượng lớn chưa từng có: 40.000 bản (khối lượng lên đến 15 tấn). Các đầu sách bị làm giả thuộc nhiều đơn vị uy tín như First News - Trí Việt, NXB Trẻ, Alpha Books, Nhã Nam… Phản hồi đơn kiến nghị khởi tố vụ án hình sự từ First News - Trí Việt về vụ việc, công an thành phố Hà Nội xác nhận ban đầu vụ tàng trữ và phát hành sách giả này có dấu hiệu vi phạm các quy định tại bộ Luật Hình sự năm 2015 và đã chuyển cơ quan điều tra.