Sách về lợi ích của việc sống gần gũi với thiên nhiên

Cuốn sách Tinh thần sống xanh - Sức khỏe , hạnh phúc và nguồn năng lượng sáng tạo đến từ thiên nhiên (tựa gốc: The nature fix: Why nature makes us happier, healthier, and more creative) sẽ chỉ ra các căn cứ khoa học cho những phát hiện này. Sự bùng nổ dân số và sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ khiến con người ngày càng quay lưng với thiên nhiên, để rồi ngày càng phải gánh chịu nhiều hệ lụy không mong muốn.