Sài Gòn trăm năm ăn - mặc: Chiếc nón casque

Ban đầu, người đàn ông Việt còn búi tóc củ hành nên không mặn mà gì với cái nón này vì đội vào sẽ vướng. Đến cuối thế kỷ 19, ở Sài Gòn và các vùng lân cận, đàn ông Việt thích nghi với đời sống phương Tây quen dần các loại nón từ Pháp đưa sang. Bên cạnh cái nón nỉ, cái nón casque phổ biến dần.

Tác giả Nguyễn Dư trong cuốn Khơi lại dòng xưa cho biết năm 1916, Nhà xuất bản Xuân Lan (Hà Nội - Hải Phòng) cho in lại cuốn Thạch Sanh truyện bằng chữ quốc ngữ mà trước đó đã in bằng chữ Nôm. Lần in này, họ đưa hình minh họa người trong truyện, trong đó Lý Thông cầm dù che, thấy cả đứa hầu đội mũ casque tân thời.