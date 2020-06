Salon điện ảnh Đài Loan giới thiệu phim tình yêu

Minh tinh Margot Robbie được xác nhận sẽ sắm vai chính trong dự án hoàn toàn mới của thương hiệu Cướp biển vùng Caribe (tựa gốc: Pirates of the Caribbean) của Disney.

12 năm sau album My guitar my friends (2008, Tuan Trinh Production), nhạc sĩ Quốc Bảo phát hành phần kế tiếp ở cả 3 định dạng LP (đĩa than), CD và cassette (do Hãng đĩa Thời Đại phát hành).