Samuel An: Từ ‘Thiên thần hộ mệnh’ đến ‘nam thần’ mới của điện ảnh Việt

Nghệ sĩ Minh Nhí: Samuel An là diễn viên trẻ tiềm năng và biết sống khiêm tốn

Nói về cậu học trò khóa K6 của mình, nghệ sĩ Minh Nhí bày tỏ: “Trước khi An vào học tại sân khấu kịch Minh Nhí cách đây 2 năm, An đã được một đạo diễn mời đóng vai chính trong bộ phim sitcom. Tuy nhiên An vẫn đến, hòa nhập như bao nhiêu học viên bình thường. An vẫn học rất chăm chỉ, tập thoại từng chút. Và sau hơn 6 tháng, An thực sự tiến bộ, tự tin hơn, tiếng nói sân khấu cải thiện hơn. Trong quá trình học, An trúng vai điện ảnh đầu tiên. Tôi nghĩ vai diễn này chính là cơ hội của An”.

Nghệ sĩ Minh Nhí chân thành chia sẻ về học trò cưng Samuel An trong buổi gặp gỡ báo chí Ảnh: Nhật Đông

Đồng thời, nghệ sĩ Minh Nhí còn chia sẻ về tính cách khiêm tốn của Samuel An: “Tôi ủng hộ An vì An chưa bao giờ tỏ ra mình là một bạn diễn viên đang có nhiều cơ hội. Có lần tôi rất lo lắng khi An nhận nhiều lời mời casting, An sẽ rời bỏ sân khấu kịch Minh Nhí đi. Nhưng không. Ngày có lịch quay, An vẫn xin phép tôi đàng hoàng, khi quay xong thì vào học bù lại những ngày nghỉ rất chăm chỉ và nghiêm túc”.