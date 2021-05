Sân khấu thiếu nhi im ắng mùa hè

IDECAF với chương trình Ngày xửa ngày xưa hoành tráng, năm nay kịch bản Thuyền trưởng Sinh Bá và nàng tiên cá Đen Xì đã lên sàn tập hoàn chỉnh chỉ chờ ngày phúc khảo, thì “đùng một cái” có lệnh ngưng diễn. Ông bầu Huỳnh Anh Tuấn cho biết: “Vé đã bán trước cả tháng, nay khán giả cũng đành chấp nhận chờ. Sau dịch, chúng tôi sẽ sắp xếp lịch diễn và vé đã mua thì cứ tịnh tiến theo lịch mà đi xem, coi như không rối loạn gì cả”. Vấn đề là bao giờ được mở cửa lại? Các ông bà bầu chỉ lo qua hết dịp hè thì khó cho các em thiếu nhi. Nhưng ông Tuấn cũng chia sẻ, nhiều khán giả cho biết dù hết hè mới đến thời điểm an toàn thì họ vẫn cho con em mình đi xem, cố gắng tranh thủ thời gian, bởi mỗi năm chỉ có một chương trình hoành tráng, màu sắc tưng bừng như thế, các em rất mong đợi.

Câu lạc bộ Lạc Long Quân do nhà báo - đạo diễn Thanh Hiệp làm chủ nhiệm, đã thành lập 12 năm nay, giờ đang trực thuộc Nhà hát Trần Hữu Trang. Điểm đặc biệt là đơn vị này diễn cải lương, và diễn viên cơ hữu cũng là diễn viên nhí, gồm các con em gia tộc nghệ sĩ cải lương và các bé trong nhà văn hóa thiếu nhi, được đạo diễn Thanh Hiệp đào tạo cho lên sân khấu, như: Cao Mỹ Huyền, Minh Hi, Trịnh Minh Hiển, My Oanh, Ái Thanh, Huỳnh Quý, Chấn Cường, Thành Danh, Kim Luân, Quế Dinh, Huỳnh Sơn... Một số nghệ sĩ cũng tham gia như: Tú Trinh, Mỹ Chi, Minh Hạnh, Kiều Phượng Loan, Thanh Vy, Thanh Phú, La Kính…