Trước 1986, mảng văn học viết về đề tài Công an nhân dân Việt Nam ghi nhận sự đóng góp của nhiều tác giả, thể loại. Từ sau 1986, nhất là từ cuối thế kỷ 20 đến nay, văn học viết về lực lượng Công an nhân dân, về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và sự bình yên của cuộc sống ngày càng đông đảo về đội ngũ, đạt nhiều thành tựu đáng chú ý về nội dung, nghệ thuật: đề tài, chủ đề được mở rộng; hình thức biểu đạt và bút pháp nghệ thuật đa dạng hơn; ngôn ngữ, điểm nhìn và giọng điệu nghệ thuật có nhiều đổi mới táo bạo, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân cao đẹp được tôn vinh trong các sáng tác văn học nghệ thuật có sự lan tỏa, tác động tích cực vào thị hiếu thẩm mỹ của công chúng.

Cuốn sách Sáng tạo văn học về đề tài Công an nhân dân từ 1986 đến nay (do nhóm biên soạn thực hiện gồm các tác giả: Nguyễn Hồng Thái, Trần Hoàng Thiên Kim, Trần Thiện Khanh đồng chủ biên) là tập hợp những tham luận của các nhà quản lý, nhà văn, nhà khoa học tham gia hai Hội thảo khoa học gần đây: "Dòng văn học về đề tài An ninh trật tự và Hình tượng người chiến sĩ Công an 20 năm 1999-2019 (2019, Chi Hội Nhà văn Công an tổ chức) và “Văn học về đề tài Công an nhân dân từ năm 1986 đến nay (2020, Ban Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ phối hợp cùng Tạp chí Công an nhân dân tổ chức). Ngoài ra còn có những bài viết mang đến nhiều gợi mở thú vị trong Hội thảo “Văn học về đề tài Vì an ninh Quốc gia và bình yên cuộc sống lần thứ II” (1997).

Các bài tham luận trong cuốn sách được sắp xếp thành bốn cụm vấn đề chính: Những vấn đề chung về văn học đề tài công an nhân dân; Thể loại, hình tượng nghệ thuật, bút pháp; Hiện tượng, tác giả, tác phẩm, và Sự tiếp nhận của công chúng và định hướng phát triển. Đây là những nghiên cứu tổng kết một cách khoa học, khách quan đối với văn học viết về đề tài Công an nhân dân Việt Nam, khẳng định những trang viết tâm huyết và tài hoa của các nhà văn trong và ngoài lực lượng công an nhân dân, chỉ ra những giới hạn trong các sáng tạo, trên cơ sở đó đề xuất các kiến nghị, giải pháp thúc đẩy sự tìm tòi sáng tạo cũng như sự tiếp nhận, tác động thiết thực của mảng văn học này đến nhận thức của công chúng.