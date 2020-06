Sao ca nhạc làm phim tài liệu chiếu rạp

Xu hướng phổ biến của sao thế giới

Việc sản xuất và phát hành phim tài liệu về chân dung nghệ sĩ hoặc hậu trường một chuyến lưu diễn dài ngày không phải là mới mẻ trong thế giới giải trí . Nhiều ngôi sao quốc tế đã làm dạng phim này và thu được doanh thu tốt.

Truyền cảm hứng đến bạn trẻ Chia sẻ về lý do làm phim tài liệu Sky Tour Movie, Sơn Tùng M-TP cho biết: “Tôi làm phim không nhằm mục đích so kè với bất kỳ ai, chỉ đơn giản muốn ghi lại những dòng hồi ức cho một cuốn nhật ký của tuổi trẻ đầy đam mê, nhiệt huyết và truyền cảm hứng đến tất cả bạn trẻ”. Từ thập niên 1990, nữ hoàng nhạc pop Madonna của Mỹ đã phát hành phim tài liệu Madonna: Truth or Dare, mở màn cho xu hướng làm phim tài liệu công khai Từ thập niên 1990, nữ hoàng nhạc pop Madonna của Mỹ đã phát hành phim tài liệu Madonna: Truth or Dare, mở màn cho xu hướng làm phim tài liệu công khai cuộc sống cá nhân chiếu trên màn ảnh rộng. Phim có kinh phí 4,5 triệu USD và thu về tới 29 triệu USD doanh số bán vé thời điểm 1991.

Năm 2009, hai tháng sau khi Michael Jackson qua đời, bộ phim This Is It ghi lại những khoảnh khắc cuối đời của huyền thoại nhạc pop với những đoạn tư liệu quay lại cảnh Michael Jackson tập vũ đạo, duyệt sân khấu cho các show diễn của mình, được phát hành tại rạp đã thu về 261,2 triệu USD trong khi chi phí đầu tư chỉ 60 triệu USD.

Phim This Is It về Michael Jackson Ảnh: Tư liệu

Nữ ca sĩ Katy Perry vào năm 2012 cho ra mắt phim tài liệu Part of Me xoay quanh chuyến lưu diễn thế giới California Dreams Tour của mình, lãi 19,7 triệu USD sau khi trừ chi phí sản xuất. Năm 2015, nhóm nhạc Backstreet Boys dù qua thời vàng son cũng cho ra mắt bộ phim Show 'Em (What You're Made Of) thu lợi nhuận hơn 1,8 triệu USD. Bộ phim ghi lại quá trình làm album kỷ niệm 20 năm thành lập cũng như những màn trình diễn của nhóm.

Nhiều ca sĩ - nhóm nhạc Hàn Quốc cũng làm phim tài liệu về các hoạt động âm nhạc của mình theo xu hướng trên, trong đó nổi bật nhất là nhóm BTS đã thành công vang dội với các phim Burn the Stage (2018), Bring the Soul: The Movie (2019).

Những gợi mở cho sao Việt

Có thể thấy, “concert film” - phim tài liệu ghi lại những chuyến lưu diễn và chuyện hậu trường của ngôi sao ca nhạc vẫn thu hút khán giả nếu các ca sĩ Việt Nam tận dụng được lượng fan sẵn có và đầu tư dàn dựng nghiêm túc.

Hiện tại, Sky Tour Movie - phim tài liệu âm nhạc về chuyến lưu diễn hồi tháng 8.2019 của Sơn Tùng M-TP đang chiếu rạp có được doanh thu 11,6 tỉ đồng (tính đến chiều 22.6) - một con số khả quan hơn rất nhiều so với các phim ngoại mới đang chiếu tại các rạp VN, như Căn phòng đẫm máu có doanh thu đến nay là 6 tỉ đồng, Fukushima 50: Thảm họa kép - 2,2 tỉ đồng, Bản giao hưởng máu - 750 triệu đồng, Lời nguyền Shirai - 670 triệu đồng...

Chuyên gia của trang Box Office Vietnam (trang thống kê doanh thu phim Việt độc lập) nhận định: “Sky Tour Movie đã đánh dấu lần đầu tiên kể từ thời điểm bùng phát dịch bệnh Covid-19 rồi rạp mở cửa trở lại, một bộ phim tại thị trường VN mới mang lại doanh số hơn 2 tỉ đồng/ngày. Tác phẩm concert film doanh thu cao nhất trước Sky Tour Movie được chúng tôi thống kê là BTS - Tâm hồn nhiệt huyết với 6,1 tỉ đồng sau 2 tuần công chiếu tại rạp Việt vào tháng 8.2019”.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chia sẻ: “ Sky Tour Movie của Sơn Tùng M-TP thật sự là một sự kiện của điện ảnh Việt đáng được mọi người ghi nhận. Một phim tài liệu hậu trường, vốn không quá mới mẻ so với thế giới, nhưng rõ ràng là tiên phong ở VN. “Sinh sau đẻ muộn” nhưng ở thị trường Việt, bộ phim này đã vượt mặt hết thảy các phim tài liệu hậu trường của các ban nhạc đình đám khác từ Hàn Quốc. Điều đáng tiếc nhất theo tôi chính là phim có nội dung khá an toàn, chưa có những tình tiết bất ngờ hay xúc động”.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận định: “Để phim không bị an toàn, thiếu sự bất ngờ và đột phá, theo tôi, cần có một đạo diễn làm phim giỏi và am hiểu nghệ sĩ đó để có thể dàn dựng, đẩy những chi tiết hay ho trong một bộ phim có lớp lang, kịch bản đàng hoàng, để sao cho khán giả không phải là fan của ngôi sao đó vẫn thích thú khi xem”.