Sao cơ bắp ‘Train to Busan’ Ma Dong Seok muốn cưới bạn gái kém 17 tuổi

Hôm 23.5 (giờ địa phương), tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 72, đoàn làm phim và dàn diễn viên bộ phim The Gangster, The Cop, The Devil (tựa Việt: Trùm, cớm và ác quỷ) đã có buổi trò chuyện với giới truyền thông về tác phẩm cũng như các kế hoạch trong tương lai.

Tại đây, Ma Dong Seok gây sốc khi thông báo: “Tôi muốn kết hôn vào năm sau. Chúng tôi tính đám cưới trong năm nay nhưng không thể vì lịch trình của tôi”. Ngoài ra, anh còn tiết lộ: “Đạo diễn Kim Yong Hwa bảo tôi nên cưới vợ càng nhanh càng tốt nếu muốn có con”. Tuyên bố của sao phim Train to Busan nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm. Người hâm mộ cũng mong mỏi anh và bạn gái Ye Jung Hwa sớm về chung một nhà bởi tài tử năm nay đã 48 tuổi.

ẢNH: GETTY/AFP, INSTAGRAM NV Cặp đôi cách nhau 17 tuổi đang dự định "về chung một nhà"

Tuy nhiên, công ty quản lý của Ma Dong Seok là Big Punch Entertainment lại khẳng định cặp đôi chưa có kế hoạch cưới xin cụ thể. Phía công ty cho biết: “Tình cảm của cả hai vẫn tốt đẹp. Còn việc đám cưới thì chưa được quyết định. Công ty sẽ công bố chính thức ngay khi họ xác nhận chuyện kết hôn. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm và ủng hộ”.

Ma Dong Seok công khai hẹn hò nữ huấn luyện viên Ye Jung Hwa vào cuối năm 2016. Cặp đôi quen biết khi cùng hoạt động dưới trướng một công ty quản lý. Trước khi đến với nhau, nam diễn viên thường xuyên kèm tiếng Anh cho người đẹp. Cả hai cũng hay chia sẻ sở thích luyện tập thể dục thể thao nên dễ dàng có được mối quan hệ thân thiết và nảy sinh tình cảm. Tuy chênh lệch tới 17 tuổi, nhưng Ma Dong Seok và Ye Jung Hwa được khen là đáng yêu và ăn ý.

Cũng tại Cannes 2019, Ma Dong Seok gây chú ý khi chia sẻ về quyết định Mỹ tiến. Anh bật mí rằng bản thân từng từ chối vai diễn trong John Wick 3 do trùng lịch quay phim The Gangster, The Cop, The Devil. Anh nói: “Đạo diễn Chad Stahelski của John Wick bảo rằng từng xem các tác phẩm trước đây của tôi và thích những cảnh hành động mà tôi thực hiện. Thế nên, ông ấy đã liên lạc với tôi nhưng tôi lại không thể tham gia”. Anh kết thúc: “Tôi sẽ cho mọi người biết nếu có tin tốt từ Hollywood”.