Sao Hàn gánh chịu hậu quả nặng nề khi vướng bê bối tình dục

Từ Hollywood, chiến dịch #MeToo dần lan rộng đến châu Á và có thể nói, một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là Hàn Quốc. Kể từ đầu năm nay, phong trào này được Hàn Quốc ủng hộ mạnh mẽ bởi đã giúp đưa ra ánh sáng nhiều vụ quấy rối, lạm dụng, tấn công tình dục mà thủ phạm là những nam nghệ sĩ nổi tiếng, được nhiều người yêu mến.



Hậu bê bối tình dục, loạt sao nam như Oh Dal Soo, Cho Jae Hyun Lee Seo Won… đều phải trả giá nặng nề cho tội lỗi của mình. Thậm chí, vào giữa tháng 3.2018, tài tử Jo Min Ki còn quyết định tự kết liễu đời mình để giải thoát cho bản thân trước sức ép dư luận và cảm thấy quá hối hận trước hành động đáng lên án mà mình từng làm trong quá khứ. Trong di thư dài 6 trang, ông bày tỏ sự ăn năn cũng như gửi lời xin lỗi đến các nạn nhân, gia đình, khán giả. Vụ tự sát của nam nghệ sĩ 52 tuổi gây rúng động xứ kim chi lúc bấy giờ.

Không lựa chọn cái chết, nhưng hai nam diễn viên kỳ cựu Oh Dal Soo và Cho Jae Hyun cũng có cuộc sống chẳng mấy tốt đẹp. Theo trang tin Ilgan Sports, Oh Dal Soo đã rời khỏi Seoul và về sống ở thành phố Busan sau lùm xùm quấy rối tình dục hậu bối. Có tin ông chỉ có thể ăn được hai chén cơm và uống rượu liên tục mỗi ngày. Thể chất và tinh thần của Oh Dal Soo đang ngày càng kém. Ông phải nhập viện điều trị trong sự động viên của gia đình.

Cũng giống như những đàn anh trên, gương mặt trẻ Lee Seo Won bị chỉ trích mạnh mẽ bởi hành vi lạm dụng tình dục và dùng bạo lực với đồng nghiệp nữ mới bị phanh phui. Anh nhanh chóng bị cắt vai diễn trong bộ phim sắp lên sóng About time, rời khỏi vị trí MC show âm nhạc Music Bank và mất một lượng fan lớn. Được biết, mỹ nam phim Yêu không kiểm soát chẳng những say rượu sàm sỡ đồng nghiệp, mà còn chửi thề và lớn tiếng với cảnh sát. Vì thế, anh có thể bị kết tội khá nặng.

Được biết, Lee Seo Won chung công ty quản lý Blossom Entertainment với Cha Tae Hyun, Song Joong Ki, Park Bo Gum. Công chúng còn yêu cầu công ty ngay lập tức cắt đứt hợp đồng với anh để tránh ảnh hưởng đến các nam diễn viên còn lại.

Chưa nhắc đến việc Blossom Entertainment có bỏ rơi Lee Seo Won hay không, nhưng anh đã gây ra một tổn thất lớn với các dự án mà mình tham gia. Đoàn làm phim About time phải gấp rút quay lại các cảnh quay của anh cho kịp ngày lên sóng vào cuối tháng 5. Vụ việc này tương tự với trường hợp của Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới (Along with the Gods: The Two Worlds) phần hai khi phải quay lại nhiều phân đoạn của hai diễn viên Oh Dal Soo và Choi Il Hwa.