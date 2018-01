Hãy để em yêu anh (tựa tiếng Anh: LALA - Live Again Love Again) là bộ phim hợp tác sản xuất giữa Việt Nam - Hàn Quốc, do HKFilm và Donuts Culture cùng thực hiện, với bối cảnh chính ở Seoul và TP.HCM.

Phim do đạo diễn Han Sang-hee (Hàn Quốc) thực hiện, là câu chuyện về những người trẻ trên hành trình theo đuổi đam mê, nơi họ cùng nhau chia sẻ, trải nghiệm tình bạn, tình yêu, những tổn thương và trên hết là sự đồng điệu trong tâm hồn.

Hà Mi (Chi Pu đóng) là một nhạc sĩ trẻ đam mê sáng tác. Còn G-Feel (San E thủ vai) – nhạc sĩ thiên tài của Hàn Quốc đang phải đối mặt với áp lực từ sự nổi tiếng. Giữa hai con người xa lạ, sống ở hai đất nước có một sợi dây liên kết đặc biệt là cô gái Yoon-hee (diễn viên Chae-yeon). Câu chuyện về mối quan hệ kỳ lạ của 3 người được hé mở khi G-Feel quyết định sang Việt Nam sau một biến cố lớn.

Xuất hiện trên phim trường tại TP.HCM, không chỉ gây ấn tượng với khả năng tiếng Anh lưu loát, rapper San E còn “đốn tim” fan bởi khiếu hài hước với lời chào: “Xin chào. Cho tôi bia!”. Ấn tượng của anh ở Việt Nam là bia rất ngon cùng vô số các quán bia đủ loại ở khắp các phố phường.

Anh chia sẻ thêm: “Có rất nhiều xe máy”, rồi phấn khích mô tả tiếng động cơ một cách sinh động. Có vẻ như San E đã rất quen thuộc, hiểu Việt Nam và quả thực điều này không có gì khó hiểu khi anh tiết lộ đã từng qua Việt Nam 5 lần.

Xuất hiện giản dị và rạng rỡ trong bộ áo dài trắng thuần khiết, Chae-yeon khiến tất cả phải ngẩn ngơ vì rất dịu dàng. Không chịu kém cạnh San E, “nữ thần Kpop” cho biết cô cũng từng ghé thăm Việt Nam 3 lần. Và sau 3 lần trải nghiệm vẻ đẹp thiên, văn hóa, con người đều chinh phục Chae-yeon chính chiếc áo dài duyên dáng đầy nữ tính.

Khác với San E và Chae-yeon, đây là lần đầu tiên hai diễn viên Jin Ju-hyung và Kang Tae-yoon đến với Việt Nam. Tuy nhiên, cả hai đều chung cảm nhận rằng người VN mến khách và ẩm thực phong phú chính là những nét đặc sắc thu hút nhất của mảnh đất hình chữ S.

Dù có những ấn tượng riêng khác nhau nhưng khi được hỏi về bạn diễn Chi Pu, dàn sao Hàn Quốc đều đồng lòng khen ngợi nữ diễn viên bằng mỹ từ “xinh đẹp” cùng sự chuyên nghiệp, tốt bụng, nhiều năng lượng của nữ diễn viên từng xuất hiện trong các phim chiếu rạp: Vệ sĩ Sài Gòn, Yêu, Hương Ga, Thần tượng...

San E luôn nhắc đến sự quan tâm và giúp đỡ của Chi Pu trong suốt quá trình làm việc ở Việt Nam bằng sự yêu mến và trân trọng. Chae-yeon thì thân thiết với Chi Pu do cô luôn nhiệt tình dạy Chae-yeon nói tiếng Việt trong thời gian quay phim.

Hãy để em yêu anh sẽ ra rạp vào ngày 2.2.

P.C.Tùng