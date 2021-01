Sao hội tụ trong loạt bom tấn trực tuyến 'công phá' thị trường Mỹ năm 2021

Hơn 70 phim với đủ các thể loại như chính kịch, gia đình, hài hước, kinh dị, khoa học viễn tưởng... dự kiến sẽ ra mắt khán giả Mỹ thời gian tới, theo tho thông báo từ Netflix

Một số tác phẩm đáng chờ đợi gồm Don’t Look Up, phim hài có sự góp mặt của các ngôi sao Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Chris Evans, nữ ca sĩ Ariana Grande, Jonah Hill... Đây là dự án do nhà làm phim từng đoạt giải Oscar Adam McKay chỉ đạo; hay không thể bỏ qua dự án Red Notice quy tụ dàn sao như Gal Gadot, Ryan Reynolds, Dwayne Johnson... do Rawson Marshall Thurber đạo diễn.

Netflix đang nhắm đến việc có nhiều phim nguyên bản được sản xuất trong năm 2021 Ảnh: Netflix