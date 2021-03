Sao Kpop Han Seung Yeon xuất hiện trong phim kinh dị ra rạp Việt vào tháng 3

Báo ứng kể câu chuyện về nữ giáo viên Kang Yoo Yi (Han Seung Yeon đóng) khiến người xem phải lạnh tóc gáy bởi sự thật kinh hoàng bị chôn vùi suốt 20 năm dài.

Trailer phim Báo ứng

Báo ứng là phần phim thứ ba và cũng là cuối cùng của series kinh dị học đường Strange School Stories. Chuyện phim bắt đầu khi Kang Yoo Yi (Han Seung Yeon) dọn về ngôi nhà thời thơ ấu sau 20 năm xa cách. Cô cũng xin về làm giáo viên tiếng Anh tại trường trung học Eungbo – vốn cũng là nơi cha cô từng giảng dạy năm xưa. Tại đây, Yoo Yi nhanh chóng kết thân với thầy Sung Min (Yoon Sung Mo) và nữ sinh Mi Jin (Kwon Han Sol). Nữ giáo viên cũng bắt đầu nghe những lời đồn đại ma quỷ về ngôi nhà mà cô đang sống. Bản thân Yoo Yi cũng liên tục chứng kiến những sự kiện ghê rợn ngay tại trường học lẫn ở nhà.

Han Seung Yeon và Yoon Sung Mo trong phim ẢNH: GALAXY

Cựu thành viên KARA Han Seung Yeon trong thời gian hoạt động cùng nhóm, đã theo học Đại học Kyung Hee chuyên ngành sân khấu và điện ảnh . Sau khi nhóm KARA tan rã, Han Seung Yeon quyết định chuyển hẳn sang diễn xuất và ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Age of Youth, Twelve Nights…

Xuất hiện cùng Han Seung Yeon trong Báo ứng do Han Sang Hee đạo diễn là giọng ca Yoon Sung Mo của Supernova năm nào. Anh cũng chuyển sang đóng phim với tác phẩm đầu tay The Language of Love (2014) và nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Một số cái tên đáng chú ý khác trong phim là Kwon Han Sol, nổi tiếng qua phim Extracurricular (2020), Wang Bit Na phim Hoàng Chân Y (2006), Sông Đón Trăng Lên (2021),…