Sao nhí sánh bước với Lương Triều Vỹ trong bom tấn 'Shang-Chi' là ai?

Với sao nhí Jayden Zhang Tianyi, đóng trong dự án siêu anh hùng Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings (gọi tắt là Shang-Chi , tựa Việt: Shang-Chi và Huyền thoại Thập Luân) mang lại cho cậu rất nhiều ấn tượng đầu tiên trong đời. Bom tấn Shang-Chi do Destin Daniel Cretton chỉ đạo, được chuyển thể từ truyện tranh của Marvel Comics, kể về nhân vật Shang-Chi tinh thông võ thuật Trung Hoa nhưng né tránh người cha của mình là ác nhân The Mandarin do Lương Triều Vỹ đóng. Trong phim, Jayden Zhang Tianyi đóng vai Shang-Chi lúc nhỏ, vai nhân vật này lúc lớn do nam diễn viên Simu Liu hóa thân.