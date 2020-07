Sao phim 'King Dom' Bae Doona tiếp tục tham gia 'Secret Forest' phần 2

Jo Seung Woo sinh năm 1980. Anh ra mắt công chúng lần đầu với vai diễn trong bộ phim Chunhyang của đạo diễn Im Won Taek và nhận được cảm tình của khán giả. Năm 2003, vai diễn Joon Ha của tài tử trong tác phẩm điện ảnh Classic nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn, giúp nam diễn viên trở thành gương mặt sáng giá trên màn ảnh. Vai diễn bước ngoặt của Jo Seung Woo là chàng trai tự kỷ trong bộ phim Marathon năm 2005, giúp anh giành danh hiệu Ảnh đế tại giải Grand Bell Awards năm 2005.

Bae Doona sinh năm 1979, là diễn viên hàng đầu Hàn Quốc. Tên tuổi của cô không chỉ dừng lại ở các giải thưởng điện ảnh lớn của xứ sở kim chi mà còn vượt ra toàn thế giới với những tác phẩm như The Host (Quái vật sông Hàn), Air Doll (Búp bê nhân hình), A Girl At My Door (Cô gái nhà bên), King Dom 1,2... Bên cạnh nghề diễn viên, Bae Doona còn là một nhiếp ảnh gia và người mẫu ảnh.