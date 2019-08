Sao phim ‘Train to Busan’ khoe ảnh du lịch Phú Quốc

Trên trang cá nhân, Ahn So Hee đăng tải hai tấm ảnh với dòng chú thích: “I’m here in Vietnam” (tạm dịch: Tôi đang ở Việt Nam) cùng hai biểu tượng mặt cười vui vẻ. Đồng thời, cô cũng không quên check in địa điểm đảo Phú Quốc kèm bài viết.

Trong ảnh được chụp ở Phú Quốc, Ahn So Hee diện jumpsuit đơn giản và khéo khoe đôi chân dài. Ngoài ra, trong phần story Instagram, nữ thần tượng còn chia sẻ hình ảnh đứng dưới bờ biển Phú Quốc và thưởng thức trái cây.

Fan khen ngợi So Hee ngày càng xinh đẹp và quyến rũ ẢNH: INSTAGRAM NV

Biết tin cựu thành viên nhóm Wonder Girls đang ở Phú Quốc, người hâm mộ của cô ở Việt Nam không giấu được sự phấn khích. Nhiều fan Việt đã để lại bình luận chào mừng Ahn So Hee tới Việt Nam và liên tục gợi ý các danh lam thắng cảnh khác, “mời gọi” nữ ca sĩ kiêm diễn viên đến khám phá.

Được biết, chuyến sang Phú Quốc lần này không nằm trong lịch trình làm việc của giọng ca sinh năm 1992. Theo Naver, nhiều khả năng sao phim Train to Busan đến hòn đảo của Việt Nam để nghỉ ngơi du lịch sau quãng thời gian quay phim căng thẳng.

Ahn So Hee trong Train to Busan ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Dự án gần đây nhất của cô là phim ngắn Memories, của đạo diễn Kim Jong Kwan. Memories dài 36 phút và là tác phẩm đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa Ahn So Hee cùng nam diễn viên Kim Moo Yeol. Sau Memories, người đẹp vẫn chưa nhận kịch bản mới.

Ahn So Hee từng là một mẩu của nhóm nhạc nữ Wonder Girls nổi tiếng. Sau 6 năm hoạt động, cô quyết định rời nhóm vào năm 2013 và tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Mỹ nhân họ Ahn được biết đến qua các phim Quan hệ nóng bỏng, Đoàn tùy tùng, Chuyến tàu sinh tử (Train to Busan)…