Sao phim 'Trò chơi vương quyền' tái hợp trong tác phẩm chuyển thể từ game

Neil Druckmann, đồng biên kịch và đạo diễn của thương hiệu game sinh tồn đình đám trong làng game là The Last of Us xác nhận trên tài khoản Twitter cá nhân thông tin tài tử Pedro Pascal và Bella Ramsey từng đóng trong Trò chơi vương quyền sẽ đóng trong phim chuyển thể từ trò chơi điện tử do ông sáng tạo. Thông tin trên nhận được khá nhiều sự quan tâm của người hâm mộ với hơn 29.200 lượt thích bài đăng cùng hàng ngàn lượt bình luận.

Cụ thể, tài tử Pedro Pascal sẽ vào vai Joel và nữ diễn viên Bella Ramsey vào vai Ellie. Đây là hai nhân vật chính xuyên suốt trong The Last of Us, một series được Sony sở hữu độc quyền trên hệ máy PlayStation và do đó, đây là dự án chuyển thể lên màn ảnh nhỏ đầu tiên của Sony từ hệ máy này.

Lấy bối cảnh giả tưởng trong một tương lai không xác định, thế giới bị thây ma xâm chiếm, Joel và Ellie ra sức sinh tồn trong vùng đất khắc nghiệt. Phần đầu tiên ra mắt cách nay 8 năm và nhận được sự chú ý của giới game thủ, bán được hàng chục triệu bản game trên thế giới giúp cho các nhà sản xuất "bật đèn xanh" cho phần tiếp theo ra mắt vào tháng 6 năm nay.

Tài tử Pedro Pascal đóng trong phim Wonder Woman 1984 Ảnh: Warner Bros.