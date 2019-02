‘Sao’ Việt đón tết bên gia đình

Ca sĩ Hương Tràm: Ăn tết cùng bố mẹ

Những ngày đầu năm 2019 ghi dấu liveshow đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của Hương Tràm. Năm qua cũng là năm Hương Tràm nhận được giải thưởng nữ nghệ sĩ Châu Á xuất sắc (MAMA Award 21018). Trước khi thực hiện liveshow Hộp thư số 1, Hương Tràm đã hủy rất nhiều show diễn để tập luyện cho chương trình. Vì thế, sau khi kết thúc live show Hương Tràm đã lập tức…chạy show.

Ảnh NSCC Ca sĩ Hương Tràm

“Vấn đề là lỡ làm liveshow tốn kém quá nên gần Tết vẫn sẽ đi "cày" để trả hết nợ…”, Hương Tràm chia sẻ. Các show diễn của Hương Tràm đều kín cho đến cận tết, tuy nhiên cô sẽ không nhận show trong tết theo như thường lệ để dành thời gian cho gia đình.

Nữ ca sĩ chia sẻ. Mặc dù, năm mới cũng là năm tuổi, nhưng Hương Tràm tin rằng, mọi cố gắng sẽ giúp cô vượt qua nếu có những khó khăn trong năm mới. “Tết tôi luôn ở bên cạnh gia đình. Chúc Tết họ hàng nội, ngoại cũng đã đủ hết 7 ngày Tết”, Hương Tràm nói.

Diva Hồng Nhung: Gói bánh chưng cùng các con

Những ngày giáp Tết, nữ ca sĩ bận rộn cùng các con gói bánh chưng tại nhà của hoa hậu Hà Kiều Anh. “Các cháu thích được chuẩn bị Tết theo kiểu truyền thống. Các cháu đã quen với Tết truyền thống rồi. Dù sống ở Sài Gòn, nhưng giọng nói thì rất Bắc Kỳ y hệt kiểu bà Bống”, chị Bống nói. Chị cho hay: “Năm ngoái, các con đã tự gói bánh, làm chiếc bánh chưng riêng của mình rồi đánh dấu. rất kỹ. Mỗi cháu còn đòi áo dài mới để mặc Tết. Và tất nhiên, bọn trẻ con rất thích…lì xì”, nữ ca sĩ cười, nói.

Sau những cú “sốc” khi ly hôn, đến giờ Hồng Nhung đã để trái tim mở cửa cho tình yêu. “Kinh Thánh có câu: Tình yêu là món quà của Thượng đế. Khi nào Thượng đến ban tặng thì hãy mở món quà đó ra”, chị chia sẻ. Với chị, cuộc sống có nỗi buồn, khó khăn cũng là để càng trân trọng những niềm vui, hạnh phúc.

Tài năng guitar trẻ Trần Tuấn An đó cái Tết đầu tiên bên gia đình sau 11 năm xa nhà

Sau chương trình lưu diễn tại Thái Lan, Trần Tuấn An tiếp tục có đêm diễn tại quê nhà vào cuối tháng 1.2019. Đây cũng là dịp anh trở về và đón Tết cùng với gia đình.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Trần Tuấn An bắt đầu học chơi đàn guitar từ năm 10 tuổi tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Năm 12 tuổi, Trần Tuấn An đoạt giải nhất cuộc thi Tài năng guitar trẻ Việt Nam. Trần Tuấn An đã nhận được học bổng theo học chương trình thạc sĩ tại Trường đại học Yale (Mỹ) và chương trình tiến sĩ tại Đại học Northwestern (Mỹ).

Ảnh NSCC Nghệ sĩ guitar Trần Tuấn An Anh đã nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc quốc tế như giải nhất cuộc thi guitar quốc tế Hamilton (Canada), giải nhì cuộc thi guitar quốc tế Berlin International Guitar Competition (Đức)... Nghệ sĩ 27 tuổi này đã biểu diễn ở nhiều khán phòng hòa nhạc lớn ở Bắc Mỹ, cũng như châu Á. Anh hiện là nghệ sĩ độc quyền của Classics Alive Artists (Los Angeles, Mỹ).

“Sau 11 năm, tôi mới có dịp ở bên gia đình vào đúng dịp Tết. Có nhiều điều muốn làm khi trở về, nhưng điều mong muốn nhất chính là được hưởng trọn vẹn không khí Tết cổ truyền”, Trần Tuấn An chia sẻ. “Khi trở về, tôi được cảm nhận cuộc sống một cách chậm rãi hơn. Trong khi, ở bên Mỹ, mình sẽ rất bận rộn với những lịch trình học tập, biểu diễn đã được lên lịch sẵn”, anh nói.

Sau những ngày Tết bên gia đình, Trần Tuấn An sẽ sang Mỹ tiếp tục hoàn thành chương trình học tiến sĩ tại Đại học Northwestern. Trong năm mới, anh có nhiều những kế hoạch để đưa tiếng đàn của mình đến với khán giả ở nhiều quốc gia ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ…