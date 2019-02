Sao Việt kiêng gì mùng 1 Tết?

Á hậu 2 Miss All Nations 2019 Trúc Ny cũng đón năm Kỷ Hợi bằng cách khá độc lạ. "Ông bà có câu nói "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi". Đầu năm Ny sẽ mua muối để mang lại may mắn cho bản thân. Ny sẽ kiêng cho lửa, cho nước ngày đầu năm. Lửa vốn tượng trưng cho sự may mắn, phát tài và nước tượng trưng cho tiền vào như nước. Nên Ny thường kiêng để sang năm thực hiện những dự định về kinh doanh được tốt hơn, để có tiền tài may mắn hơn".