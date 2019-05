'Sát thủ John Wick' thừa nhận yêu thầm Sandra Bullock

Keanu Reeves vừa thú nhận rằng có tình cảm đặc biệt với ngôi sao Bird box trong chương trình đối thoại nổi tiếng The Ellen DeGeneres Show. Sự kiện này gây sốc người hâm mộ khi thông tin trên được tiết lộ sau 25 năm từ khi bộ phim Speed lần đầu công chiếu.

Để khám phá được bí mật trên, MC nổi tiếng Ellen Degeneres đã bày không ít chiêu trò. Được biết, nữ nghệ sĩ bắt đầu câu chuyện với tài tử “John Wick” bằng một lời đùa cợt. Cô cho rằng diễn viên Sandra Bullock chỉ là “người đến sau” khi ban đầu nhà sản xuất quyết định chọn mình vào vai nữ chính. Nhằm tăng sức thuyết phục, phía ê-kíp của chương trình còn dàn dựng một video danh hài Ellen Degeneres diễn lại vai của ngôi sao sinh năm 1964 trong phân cảnh nổi tiếng của bộ phim kinh điển năm nào.

Ảnh: Mark Gordon Productions Keanu Reeves và Sandra Bullock gặp nhau trong bộ phim Speed vào năm 1994

Tài tử người Canada còn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi MC quyền lực nhất nước Mỹ chia sẻ một đoạn clip. Video ghi lại cuộc trò chuyện giữa cô và nữ diễn viên Sandra Bullock vào năm 2018. Tại đây, diễn viên giành giải Oscar tiết lộ cô đã phải lòng bạn diễn Keanu Reeves khi cùng hợp tác trong bộ phim hành động năm 1994. Nữ nghệ sĩ thú nhận rằng cô bị thu hút bởi sự ngọt ngào và lãng tử của nam đồng nghiệp. Chia sẻ với The Ellen DeGeneres Show, cô bật cười: “Anh ta rất ga lăng và lịch thiệp khi giữ chiếc váy của tôi không bị tung lên trong các cảnh hành động. Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ hẹn hò. Chắc chắn có điều gì đó anh ta không thích ở tôi”.

Khi đoạn clip kết thúc, “quý ông giết chóc” nói rằng anh không hề biết sự việc này trong suốt 25 năm qua. Tuy nhiên, điều khiến khán giả một phen kinh ngạc khi nam diễn viên bất ngờ chia sẻ: “Cô ấy rõ ràng cũng không biết rằng tôi cũng có tình cảm với cô ấy”. Ngoài ra, Keanu Reeves giải thích rằng mình đã giấu kín chuyện này và không hề thổ lộ với đồng nghiệp để đảm bảo tính chuyên nghiệp trong vai trò một diễn viên. “Cô ấy quả là một người tuyệt vời”, tài tử 54 tuổi nói thêm.

Ảnh: The Ellen DeGeneres Show Nam tài tử Keanu Reeves trò chuyện cùng MC Ellen Degeneres trong chương trình nổi tiếng của cô

Buổi trò chuyện giữa hai tên tuổi đình đám nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ vô cùng thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc nam tài tử tỏ vẻ hoang mang và lo lắng khi nữ MC đồng tính mời Sandra Bullock ra trường quay sau khi anh tiết lộ thông tin gây sốc. Tuy nhiên, mọi chuyện sau đó trở nên đâu vào đấy khi cô cho biết đây chỉ là một trò đùa. Người “cầm trịch” The Ellen DeGeneres Show còn nghịch ngợm trêu chọc Keanu Reeves rằng anh đã hết cơ hội quay lại khi hiện tại nữ chính phim Speed là hoa đã có chủ.

Keanu Reeves là một diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất kiêm nhạc sĩ người Canada. Anh bắt đầu ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vai diễn Neo trong bộ ba phim khoa học giả tưởng Ma trận. Ngoài ra, nam tài tử còn gây chú ý khi tham gia diễn xuất trong loạt phim: Speed, Constantine, The Lake House, Street Kings, The Day The Earth Stood Still, 47 Ronin… Năm 2006, Keanu Reeves được bầu chọn là một trong 10 ngôi sao được yêu thích nhất tại Mỹ trên tạp chí ETonline. Anh cũng được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood năm 2005 với những cống hiến nổi bật trong làng điện ảnh.

Keanu Reeves và Sandra Bullock gặp nhau trong bộ phim Speed vào năm 1994. Đây là tác phẩm hành động do Jan de Bont làm đạo diễn. Bộ phim theo chân một cảnh sát cố gắng giải cứu các thường dân trên một chiếc xe buýt bị gắn bom lập trình. Chiếc xe sẽ phát nổ và thiêu sống toàn bộ hành khách nếu như di chuyển với tốc độ dưới 50km/giờ. Ngay khi ra mắt, bộ phim đã thành công về mặt thương mại khi thu về hơn 350 triệu USD trong khi kinh phí chỉ vỏn vẹn 30 triệu USD. Tác phẩm giành được nhiều giải thưởng lớn, trong đó có 2 giải Oscar.