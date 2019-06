Sau 6 năm ‘cạch mặt’, cuối cùng 'rắn chúa' Taylor Swift và Katy Perry cũng làm hòa

Mới đây, nữ ca sĩ Taylor Swift vừa tung ca khúc You Need to Calm Down khiến người hâm mộ vô cùng háo hức. Tuy nhiên, MV này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội bởi sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt.

Xuất hiện trong phần cuối cùng video âm nhạc, giọng ca Look What You Made Me Do khiến khán giả “tan chảy” khi thực hiện cái ôm lịch sử với “kẻ thù không đội trời chung” Katy Perry. Cả hai gây ấn tượng với trang phục mô phỏng chiếc hamburger và khoai tây chiên. Được biết, chủ đề ca khúc này hướng đến việc ủng hộ cộng đồng LGBT và quyền phụ nữ.

Ảnh: Chụp màn hình Taylor Swift và Katy Perry gây bất ngờ với cái ôm lịch sử sau 6 năm bất hòa

Theo đó, hiềm khích của hai ngôi sao đình đám Hollywood cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Theo trang Capital Breakfast của Anh quốc, ''nữ hoàng thị phi'' Taylor Swift đã chia sẻ rằng cô muốn kết nối lại với ca sĩ Never Never Over. Ngoài ra, “rắn chúa” cũng mong muốn họ sẽ sớm trở thành bạn như trước.

Taylor Swift còn cho biết cô và Katy Perry thực sự đã có một mối quan hệ tốt đẹp trong một khoảng thời gian. Câu chuyện giải hòa bắt đầu từ tháng 5.2018 khi giọng ca The One That Got Away gửi đến Taylor Swift một nhánh ô liu trước khi tour diễn danh tiếng của cô bắt đầu. Chia sẻ về sự việc đặc biệt này, nữ ca sĩ cho biết: “Katy Perry đã gửi cho tôi một ghi chú kèm một nhánh ô liu. Từ thời điểm đó, chúng tôi dường như đã lập nên những "điều khoản" tốt đẹp về mối quan hệ này”.

Ảnh: Chụp màn hình Katy Perry đã chủ động gửi đến Taylor Swift một nhánh ô liu kèm một ghi chú

Ngoài ra, công chúa nhạc Pop còn chia sẻ: “Sau đó, chúng tôi gặp nhau tại một bữa tiệc và nhanh chóng bắt chuyện cũng như ôm lấy nhau. Chúng tôi cũng gặp gỡ và vui chơi ở một buổi tiệc khác. Điều này đã làm cho cuộc sống của tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi mọi thứ dần trở nên tốt đẹp”.

Phía Taylor Swift chia sẻ rằng cô cảm thấy bối rối và do dự khi thông báo sự kiện này đến công chúng. Tuy nhiên, thông tin này nhanh chóng được người hâm mộ phát hiện trong ca khúc mới nhất mà nữ ca sĩ vừa phát hành.

Ảnh: Twitter Trước khi trở thành kẻ thù, Taylor Swift và Katy Perry từng là cặp bạn thân được nhiều người ngưỡng mộ

Trước đó, hai giọng ca hàng đầu xứ cờ hoa được cho là có mối quan hệ thù địch từ 6 năm trước. Mâu thuẫn giữa hai nghệ bắt đầu khi 3 vũ công của Taylor Swift đột ngột rời khỏi tour diễn đình đám của nữ nghệ sĩ để chuyển sang làm việc cho Katy Perry. Trả lời trên báo chí, những vũ công cho biết họ được Katy Perry mời sang và nhanh chóng đồng ý vì khi làm việc với Taylor Swift, họ không được… nhảy nhiều.

Đáp trả lại sự việc, Taylor Swift tỏ ra vô cùng tức giận và cho rằng người bạn thân đã phản bội mình. Cuộc chiến bùng nổ khi Taylor Swift tung MV “bom tấn” Bad Blood với ca từ đả kích nặng kề cùng sự góp mặt hàng loạt khách mời là cánh bạn hữu của Katy Perry. Để đáp trả, Katy Perry cũng tung hẳn MV Swish Swish không kém cạnh khi bị nghi vấn nhắc lại toàn bộ cuộc đối đầu dai dẳng giữa cô và đối thủ trong nhiều năm qua.