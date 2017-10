Vị đạo diễn kiêm nhà biên kịch này hiện được xem là ''Harvey Weinstein thứ hai''. Ông từng nhận đề cử Oscar cho kịch bản bộ phim Bugsy (1991), đồng thời tham gia chỉ đạo những phim như Two Girls and a Guy (1998), Black and White (1999)... Ông cũng là đạo diễn thân thiết với Robert Downey Jr. thuở còn chưa nổi tiếng.

Phóng viên của Los Angeles Times cho biết James Toback thường tiếp cận những phụ nữ trên phố và vẽ ra cho họ viễn cảnh trở thành ngôi sao, nhưng cái giá là "đổi tình lấy tiếng". Cũng có không ít phụ nữ bị ông lạm dụng ngay trong lúc làm việc, gồm nữ diễn viên Echo Danon (từng góp mặt trong phim Black and White của ông), Adrienne LaValley, Terri Conn, nữ ca sĩ Louise Post...

James Toback phủ nhận sạch trơn những cáo buộc trên. Ông khẳng định mình chỉ gặp họ "trong 5 phút và không nhớ gì về chuyện ấy". Los Angeles Times cho biết số lượng cáo buộc đã tăng lên gấp đôi kể từ khi bài viết được công bố trên trang chủ của tờ báo. Hàng loạt ngôi sao Hollywood bày tỏ sự phẫn nộ đối với James Toback trên các trang mạng xã hội như Twitter, Facebook, trong đó có nữ diễn viên Rose McGowan - người từng bị Harvey Weinstein cưỡng bức. Đạo diễn Guardians of the GalaxyJames Gunn thì đăng tải một bài viết trên Facebook, cho biết ông đã tiếp xúc với 15 phụ nữ bị James Toback gạ gẫm, bao gồm cả ba người bạn gái ông từng hẹn hò, hai người bạn của ông và một thành viên trong gia đình ông.

Hollywood Reporter cho biết Jeff Berg, người đại diện của James Toback đã quyết định thôi việc sau khi hay tin. Trước đó, Jeff Berg cũng là đại diện cho đạo diễn Roman Polanski.

Dù không quyền lực như Harvey Weinstein, nhưng James Toback lại tạo dấu ấn nhờ những kịch bản phim sâu sắc, khắc họa những con người bất toàn trong xã hội. Bộ phim The Private Life of a Modern Woman do ông chỉ đạo với sự tham gia của Sienna Miller và Alec Baldwin vừa ra mắt tại Liên hoan phim Venice năm nay.

Mai Anh