Sau lùm xùm hôn nhân với Goo Hye Sun, Ahn Jae Hyun rút khỏi show thực tế

Theo Koreaboo hôm 16.9, thông tin trên được xác nhận bởi một nguồn tin thân cận với tài tử sinh năm 1987. Từng là dàn sao cầm trịch show thực tế New Journey To The West (Tân Tây Du Ký) từ mùa 2 đến mùa 6 song Ahn Jae Hyun không còn muốn tiếp tục đồng hành cùng chương trình vì những lùm xùm liên tiếp xảy ra trong thời gian qua. Cũng theo nguồn tin nói trên, mỹ nam phim Vì sao đưa anh tới đã thông báo quyết định cuối cùng của anh cho đội ngũ sản xuất Tân Tây Du Ký. Như vây, đội hình của show thực tế này sẽ khuyết một vị trí trong dàn sao cố định của mùa 7.

“Tôi biết rằng gần đây cậu ấy đã nói với ê-kíp sản xuất rằng bản thân không muốn gây ra bất kỳ sự bất tiện nào cho các đồng nghiệp, bạn bè của mình trong chương trình chỉ vì chuyện riêng tư. Cậu ấy nghĩ rằng sẽ chẳng thoải mái chút nào nếu bản thân phải tỏ ra vui vẻ, hài hước nhằm pha trò cho người xem trong bối cảnh này”, người này tiết lộ thêm. Một người bạn của Ahn Jae Hyun cũng xác nhận với truyền thông quyết định tương tự của nam diễn viên. “Tôi nghe nói cậu ấy sẽ không xuất hiện trong mùa mới của Tân Tây Du Ký. Theo những gì mà tôi biết, quyết định trên của cậu ấy đã được thông báo cho đội ngũ sản xuất chương trình cách đây không lâu”, người bạn này chia sẻ.

Tân Tây Du Ký là một trong những show thực tế rất được khán giả xứ kim chi yêu thích. Sau 5 mùa tham gia chương trình với tư cách là thành viên cố định, Ahn Jae Hyun nhận được nhiều sự yêu mến từ người xem nhờ tính cách dí dỏm, hài hước và tương tác tốt với các thành viên ẢNH: TVN

Kể từ khi bê bối hôn nhân của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun được chính nữ diễn viên Vườn sao băng phanh phui trên mạng xã hội, câu chuyện của cặp sao liên tục thành đề tài bàn tán của dân mạng xứ Hàn với hàng loạt tình tiết mới liên tục được tiết lộ. Trong khi “nàng Cỏ” tố chồng trẻ thường xuyên say xỉn, nhắn tin với nhiều phụ nữ, chê vợ thiếu sexy… thì phía Ahn Jae Hyun cũng liên tục đưa ra các lý lẽ phản pháo trước loạt thông tin mà vợ anh tiết lộ. Những chi tiết trong cuộc sống hôn nhân của cặp Goo - Ahn được tiết lộ dưới lời kể của Goo Hye Sun khiến Ahn Jae Hyun chịu không ít điều tiếng, rắc rối. Thời gian gần đây, công việc của nam diễn viên 32 tuổi không còn suôn sẻ như trước. Mỹ nam này bị nhiều nhãn hàng hủy hợp tác, dự án phim mới lao đao đồng thời nhận vô số chỉ trích từ cư dân mạng.

Sau đổ vỡ, Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun liên tục thành tâm điểm trên mặt báo vì không ngừng công khai đấu tố nhau ẢNH: INSTAGRAM NV

Mâu thuẫn của cặp sao phim Bác sĩ ma cà rồng bị đẩy lên cao trào khi Goo Hye Sun đăng đàn tố chồng trẻ ngoại tình với bạn diễn và tiết lộ cô đang giữ ảnh cả hai hẹn hò ở khách sạn. Thông tin gây sốc trên khiến nhiều nữ diễn viên từng hợp tác với Ahn Jae Hyun phải lên tiếng khẳng định không liên quan đến chuyện tình cảm của hai diễn viên. Phía Ahn Jae Hyun ngay sau đó đã phản pháo gay gắt, khẳng định nam nghệ sĩ không hề ngoại tình đồng thời yêu cầu Goo Hye Sun đưa ra chứng cứ và nhấn mạnh sẽ dùng biện pháp pháp lý đối với mỹ nhân 35 tuổi. Hàng loạt cuộc trò chuyện giữa Goo - Ahn được Dispatch đăng tải cũng cho thấy Ahn Jae Hyun nhiều lần nhún nhường, nghe lời vợ và rơi vào cảnh túng thiếu vì phải trả những khoản tiền mà Goo Hye Sun yêu cầu. Sau thời gian dài bị “ném đá”, dư luận dần đổi chiều sang ủng hộ Ahn Jae Hyun và cho rằng “nàng Cỏ” quá nhạy cảm, áp đặt, luôn muốn kiểm soát chồng.