>> HOÀNG VIỆT

Tại sao Ái Phương lại chọn cover các bài hát nhạc Hoa nổi tiếng trong các phim kinh điển?

Nhạc Hoa lời Việt không mới nhưng nhạc Hoa trong những bộ phim kinh điển hầu chưa thấy ai làm nên Ái Phương và ekip quyết định thực hiện dự án The Ai Phuong Show mùa 1, cover nhạc Hoa lời Việt cho nhạc phim nổi tiếng. Đây là những nhạc phẩm đã in đậm dấu ấn trong ký ức nhiều bạn thế hệ 8x, 9x như Ái Phương. Dự án The Ai Phuong Show mùa 1 đã mang lại cho Phương nhiều hơn mong đợi. Ở đó khán giả thích chiêm nghiệm, hồi tưởng lại tuổi thơ.

Tại sao Ái Phương lại thực hiện tiếp dự án cover nhạc Hoa lời Việt cho The Ai Phuong Show mùa 2?

Trước thành công của mùa 1, đặc biệt yêu cầu khá lớn từ khán giả nên Ái Phương và ekip quyết định thực hiện tiếp mùa 2. Vì đã có sự kỳ vọng của khán giả nên áp lực hơn một chút, vì thế Ái Phương và ekip quyết định đầu tư vào hình ảnh nhiều hơn, đậm nét điện ảnh hơn. Chủ đạo mùa 2 là concert điện ảnh Hồng Kông những năm 1990 - 2000, là hình ảnh những minh tinh điện ảnh thời xưa. Nếu khán giả xem, có thể thấy Phương chủ yếu lấy khung dọc giống như chân dung các ngôi sao điện ảnh Hồng Kông thời xưa tóc hơi xù xù, vừa lãng mạn vừa phong trần. Trong khi khán giả có rất nhiều lựa chọn sản phẩm âm nhạc khác thì The Ai Phuong Show mang đến cho khán giả nét lạ lạ để vừa nghe, nhìn và hồi tưởng ký ức.

Liệu có The Ai Phuong Show mùa 3, mùa 4, mùa 5?

Là một người nghệ sĩ, Ái Phương cần có những dự án mới cho ra những sản phẩm mới chứ không chỉ là những sản phẩm cover. Có thể, sẽ có The Ai Phuong Show mùa 3, mùa 4, mùa 5… Tuy vậy, Ái Phương khẳng định chủ đề cover nhạc Hoa lời Việt sẽ chính thức khép lại ở mùa 2 này bởi như vậy Phương cảm thấy đã đủ đẹp và trọn vẹn rồi. Dự án là phần ký ức đủ rồi, là màu sắc để tương tác với khán giả yêu mến chứ không phải là nơi để Phương bám víu vào đó. Với trách nhiệm của một người nghệ sĩ, Phương muốn mình tiếp tục bước tới với những dự án mới mẻ khác.

Dự án này được Ái Phương đầu tư như thế nào?

Ban đầu, như một cuộc dạo chơi, Ái Phương tìm kiếm một nội dung để phát triển, để tạo sân chơi kết nối với khán giả. Sau đó, dự án này phát triển thuận theo nhu cầu khán giả mong muốn, được khán giả yêu muốn. Đặc biệt, sản phẩm được khán giả yêu mến, kỳ vọng như một sản phẩm chính thức nên Ái Phương biết cần phải đầu tư nghiêm túc, kỹ lưỡng.

Chẳng hạn, ca khúc Họa Tâm, ngày đầu Phương thu với tâm thế người thiếu nữ đẹp thất tình, mong manh, dễ vỡ, với anh chị ở phòng thu cho rằng bản thu đã đủ đẹp nhưng với Phương thì chưa đủ. Hôm sau Phương đến thu lại bản này, Phương đã mường tượng mình là người phụ nữ hơn nửa đời người chờ đợi một người nào đó, và âm thanh được phát ra cũng từng trải hơn hẳn, nỗi đau cũng chìm xuống chắc hơn, sắc hơn.

Có nhiều ca sĩ Việt từng thành công khi cover những nhạc phẩm nhạc Hoa lời Việt. Ái Phương có vượt qua cái bóng của những ca sĩ đi trước?

Thật sự, khi thực hiện dự án The Ai Phuong Show mùa 1 và 2, Phương chưa từng đặt ra mục tiêu mình phải vượt qua cái bóng của ai và có muốn cũng không vượt qua được. Bản thân trăn trở nhất chính là liệu Phương có hát ra được màu sắc riêng của mình hay không bởi khi một bài hát nhạc Hoa đã hay rồi, tinh thần của ca sĩ gốc đã rất sâu sắc rồi. Khán giả khi nghe dự án nhạc Hoa này có nhận ra đây là dự án của Ái Phương hay không?! Và tâm thế của mình khi hát những ca khúc nhạc Hoa có gì khác biệt, có gì thuyết phục được khán giả? Những ca khúc trong The Ai Phuong Show, màu sắc mà Phương muốn khán giả biết về mình đó là sự hóa thân. Nếu Ái Phương hóa thân vào bài hát đó, ca khúc đó sẽ mang lại được cái gì cho khán giả. Đó mới là cái khó khăn nhất khi Phương thực hiện dự án này chứ không phải vượt qua cái bóng của ca sĩ nào khác.

Việc phát hành The Ai Phuong Show mùa 2 này có gì mới?



Mùa 1 Phương làm The Ai Phuong Show với ý định phát triển kênh riêng nên có hạn chế nhất định. Mùa này có sự đồng hành của kênh âm nhạc NhacCuaTui, Phương rất vui. Bởi có sự hỗ trợ của NhacCuaTui, Phương có thêm cách cửa để tiếp cận người nghe, đó là sự thuận lợi lớn. Phương và ekip xin gởi đến NhacCuaTui lời cám ơn chân thành.

Cũng qua dự án này, Phương và ekip đã tìm ra cách tiếp cận khán giả sáng tạo hơn, chân thành hơn. Không phải nghệ sĩ nào cũng đủ khả năng làm MV tiền tỉ và phát hành hoành tráng. NhacCuaTui là kênh phát hành sản phẩm âm nhạc rất được tin tưởng, yêu mến, là lựa chọn hợp tác, gởi sản phẩm đến với khán giả một cách thông minh.

Tham gia showbiz gần 10 năm. Phương là nghệ sĩ thế nào?

Trên con đường âm nhạc, Phương mất khá nhiều thời gian đi tìm chính mình. Bắt đầu, Phương có nhiều lựa chọn. Nhưng sau đó Phương mới tìm thấy mình, tìm được lối đi riêng. Sau thời gian làm “người đẹp đi hát”, cho đến bây giờ Ái Phương xin phép khán giả được khẳng định rằng: Ái Phương là ca sĩ có thực lực!

Được đánh giá là nghệ sĩ đa tài, ngoài ca hát, Ái Phương còn muốn làm gì?



Phương muốn đóng phim hài. Điều mà nhiều người chưa biết, là Phương cũng có độ điên nhất định. Chẳng hạn khi đi cating phim, những vai nghiêm túc nhưng không biết sao Phương diễn thành hài hước hết và các đạo diễn cũng đồng ý.

Điện ảnh là nơi Phương giải trí, trải nghiệm, là lĩnh vực Phương có hứng thú. Nếu được trao vai diễn hài hước, khác xa những gì khán giả đã biết về mình là nghiêm túc, lạnh lùng, hơi cô đơn thì Phương rất là vui.

Trên thực tế, năm 2017 Phương đã có một vai diễn điện ảnh và sắp tới Phương cũng có vai diễn hài trong một phim Tết của danh hài Trường Giang. Với điện ảnh, Ái Phương đang rất có hứng thú với những vai hài hước!

Xin cám ơn Ái Phương!

Đồ họa: Duy Quang