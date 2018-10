Sau ồn ào chê Taylor Swift, Tùng Dương trở lại với 'Non nước ngàn năm'

Nhằm quảng bá cho du lịch tỉnh Ninh Bình nói riêng và Việt Nam nói chung, tôn vinh các thành tích thể thao nước nhà, chương trình nghệ thuật với chủ đề Non nước ngàn năm do nữ đạo diễn 8X Lê Hải Yến cầm trịch sẽ được chia thành ba chương với ba nội dung: Hùng thiêng sông núi, Hương sắc Ninh Bình và Non nước Việt Nam.



Để tạo nên không khí mới lạ cho chương trình, nữ đạo diễn trẻ sẽ sử dụng 3D mapping để tái hiện quá trình hình thành và vận động địa chất kiến tạo kỳ quan tuyệt mỹ của quần thể danh thắng Tràng An. Trong lần xuất hiện này, ca sĩ Tùng Dương sẽ thể hiện một ca khúc mới mang đầy tính sử thi nhưng được hòa phối theo phong cách đương đại - ca khúc Hùng thiêng một cõi nước Nam. Nhạc phẩm do nhạc sĩ Phạm Khánh Băng viết, khắc họa vùng đất Ninh Bình, một vùng đất địa linh nhân kiệt có lịch sử ngàn đời.

Cao trào của chương trình sẽ được dồn vào phần kết với bản mash-up Đường đến vinh quang và Những trái tim Việt Nam (sáng tác: Trần Lập - Phương Uyên) với sự tham gia của nhóm ca sĩ Hoàng Hải, Dương Hoàng Yến, Kyo York, Hoàng Hồng Ngọc và Bích Ngọc Idol. Đặc biệt, màn trình diễn thời trang với 30 mẫu áo dài truyền thống cung đình cách điệu in họa tiết gốm sứ cổ của Hoa Lư, Ninh Bình được trình diễn bởi 30 hoa hậu, người đẹp trong cả nước.