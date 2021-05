Sau rap, Á hậu Kiều Loan tiếp tục thử sức với nhạc dance điện tử

Trong chưa đầy 2 năm, cô đã khẳng định được tài năng khi thử sức tại một số sân chơi như King of rap (top 10 chung cuộc), Trời sinh một cặp (đoạt giải 3 chung cuộc và giải Ấn tượng do ban giám khảo bình chọn). Chưa dừng lại đó, “tân binh làng nhạc” Lona không ngại thử thách bản thân ở những dòng nhạc đa dạng, nên tiếp tục ghi danh tham dự cuộc thi The Heroes - Thần tượng đối thần tượng. Cô hợp tác cùng nhà sản xuất âm nhạc Kent Trần (từng làm nhạc cho Tuấn Hưng, Hà Lê, Bùi Lan Hương, Vũ Cát Tường ...) thành đội thi lấy tên The Crown team.