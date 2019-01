Selena Gomez có bạn trai mới kém 4 tuổi

Theo Hollywood Life, trải qua hai đợt điều trị, một từ việc thiếu trầm trọng bạch cầu trong máu và đợt hai từ việc bị trầm cảm vào tháng 10 và tháng 12 năm ngoái, nữ ca sĩ 26 tuổi đã trải lòng trên tài khoản Instagram của mình cách đây hôm 15.1. Cô viết trên tài khoản có hơn 144 triệu lượt theo dõi: "Cũng một thời gian lâu rồi mọi người không nghe tin tức từ tôi, nhưng tôi muốn chúc mọi người năm mới vui vẻ, cảm ơn mọi người vì đã yêu mến và đã ủng hộ tôi". Với cô, khoảng cuối năm 2018 là quãng thời gian đầy biến động của mình.

tin liên quan Justin Bieber chuẩn bị lấy vợ, Selena Gomez đi điều trị tâm lý Vượt qua những biến động trong 2018, giọng ca Love You Like A Love Song giờ đây được cho là đang cặp kè với tình mới là người bạn điển trai Austin North. Những lúc ra ngoài của cặp đôi là "cơ hội vàng" để những tay săn ảnh bám theo. Cũng theo Hollywood Life, cặp đôi được phát hiện tại hồ Big Bear, California hồi tháng 12.2018. Bên cạnh đó, họ còn cùng nhau xuất hiện tại nhà thờ nhân dịp năm mới ở Los Angeles, điều mà cô đã từng làm với bồ cũ là Justin Bieber, hiện đang tất tật chuẩn bị cho đám cưới của mình với Hailey Baldwin.

Austin North ngoài là diễn viên còn là một tay trống. Anh xuất hiện trên kênh Disney Channel, là nhà sản xuất cho chương trình I Didn't Do It. Nếu bạn gái Austin North là một người được nhiều người biết đến, sở hữu sự nghiệp âm nhạc đáng mơ ước thì anh chàng 22 tuổi hầu như không có gì nhiều trong tay ngoài những dự án nhỏ trên truyền hình. Tài khoản Instagram của anh có 1,2 triệu lượt theo dõi, ít hơn rất nhiều so với tình mới Selena Gomez. Thế nhưng họ vẫn vui vẻ với nhau. Selena Gomez và Austin North được cho là có nhiều điểm chung, hợp tính nhau.

Ảnh: Instagram nhân vật Austin North điển trai, không xăm trổ, dính scandal hay gái gú

Song điều đáng chú ý là trên tài khoản Instagram của mình, Selena Gomez không đăng một tấm ảnh nào có mặt của Austin North, có vẻ như cô chưa muốn công khai mối quan hệ. Đứng trước những đồn đoán về việc có bạn trai mới, ca sĩ Selena Gomez hiện vẫn chưa lên tiếng.

Người hâm mộ mong rằng điều đó sẽ giúp cho giọng ca Back to You khỏe hơn. Trở về sau đợt điều trị tháng cuối năm rồi, Selena Gomez đã tham gia nhiều hoạt động ngoài trời với bạn bè và người thân để cải thiện tinh thần cũng như thể chất. Sự xuất hiện tươi tắn, rạng rỡ của Selena Gomez là minh chứng cho điều đó, ngoài ra còn phải kể đến sự hỗ trợ của cô bạn thân Taylor Swift. Fan mong rằng Austin North sẽ là "phép màu" để Selena Gomez tiếp tục cống hiến cho người hâm mộ những sản phẩm âm nhạc chất lượng trong thời gian tới.