Selena Gomez khuấy động chương trình dạy nấu ăn trên HBO Max

Chương trình truyền hình Selena + Chef gồm 10 tập, quy tụ các đầu bếp nổi tiếng xuất hiện từ xa để dạy Selena Gomez nấu các món ăn tại nhà riêng. Chương trình được ra mắt trên nền tảng phát trực tuyến HBO MAX vào ngày 13.8 tới.

Đại diện kênh HBO Max cho biết: “Selena Gomez vừa làm MC vừa tự nấu ăn trong 10 tập của series Selena + Chef. Cô sẽ thực hiện các món ăn tại nhà trong thời gian tránh dịch. Mỗi tập có một đầu bếp nổi tiếng xuất hiện và chia sẻ nhiều bí quyết nấu ăn thú vị”. Chương trình được ghi hình tại nhà bếp ngôi biệt thự ở Los Angeles (Mỹ) của Selena Gomez, nơi tác giả ca khúc Lose You to Love Me đang cách ly với ông bà và ba người bạn của cô.

Selena Gomez vừa làm MC vừa tự nấu ăn trong 10 tập của series Selena + Chef ẢNH: TVLINE

“Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cơ hội thư giãn, bởi tôi đang suy sụp tinh thần. Đây là dịp làm cho mọi người cười vui”, Selena Gomez nói với các phóng viên truyền hình trong buổi xem trước tập đầu tiên của Selena + Chef hôm 5.8. Selena Gomez hiện có 185 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô là một trong những người nổi tiếng có lượng người theo dõi lớn nhất thế giới

Các đầu bếp như Antonia Lofaso, Ludo Lefebvre và Roy Choi xuất hiện trên màn hình từ nhà bếp của họ để dạy cho cựu ngôi sao kênh Disney cách xử lý mì ống, bánh tacos và nhiều món ăn khác. Selena Gomez cho biết cô đã thực hiện một số món ăn một lần nữa khi kết thúc ghi hình.

Sau khi chia tay Justin Bieber, thời gian qua, Selena Gomez tập trung cho âm nhạc. Cô cũng thường xuyên đăng hình tập nấu ăn trên trang cá nhân.