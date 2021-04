Selena Gomez tổ chức hòa nhạc tài trợ vaccine Covid-19, Jennifer Lopez và H.E.R góp mặt

Chương trình Vax Live: The Concert to Reunite the World do Global Citizen (tổ chức giáo dục và vận động quốc tế hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào xóa đói giảm nghèo) khởi xướng, ca sĩ Selena Gomez tổ chức, ngoài Jennifer Lopez, H.E.R còn có sự tham gia của Foo Fighters, Eddie Vedder... Buổi hòa nhạc được ghi hình trước tại sân vận động SoFi ở Los Angeles (Mỹ), sau đó được phát trên kênh ABC, CBS, Fox, YouTube cùng nhiều đài phát thanh.

“Đây thực sự là cơ hội để kêu gọi các nhà lãnh đạo các nước đảm bảo rằng 27 triệu nhân viên y tế trên khắp thế giới chưa được tiếp cận với vaccine có thể được tiêm chủng trong những tháng tới”, Giám đốc điều hành Global Citizen - Hugh Evans nói với Reuters. Sự kiện này đồng thời cũng vận động cho việc tiếp cận công bằng và bình đẳng đối với vaccine cho tất cả mọi người.

Selena Gomez, Jennifer Lopez và H.E.R (từ trái sang) ẢNH: PEOPLE

Hugh Evans nói thêm, chương trình âm nhạc được phát sóng sẽ thúc giục các quốc gia quyên góp vaccine dư thừa và hỗ trợ tài chính cho COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hậu thuẫn cùng Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI). COVAX là chương trình do WHO chủ trì nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công bằng với vaccine cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

COVAX đặt mục tiêu đảm bảo 2 tỉ liều vắc xin cho các quốc gia có thu nhập thấp vào cuối năm 2021. Hugh Evans tiết lộ: “Tin vui là nhiều quốc gia trên thế giới bắt đầu quyên góp vaccine. Như Úc đã tặng một triệu liều vaccine cho Papua New Guinea. Chính phủ Na Uy quyết định tài trợ vaccine”.