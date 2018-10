Seungri (Big Bang) dính tin đồn hẹn hò nữ diễn viên 18 tuổi

Trang ET Today đưa tin quan hệ của Seungri và Yoo Hye Won đã kéo dài được một năm. Cơ quan truyền thông này còn chỉ ra không ít hình ảnh cặp đôi cập nhật trên Instagram có nhiều điểm tương đồng, chụp cùng một nơi hay dùng phụ kiện giống nhau.



Ngoài ra, một đoạn video ghi lại cảnh Seungri rời khỏi tòa nhà công ty quản lý YG Entertainment từ lâu nay bỗng được chia sẻ rầm rộ trên Weibo. Đáng chú ý, cô gái đi cùng anh trong clip được cho là Yoo Hye Won. Đặc biệt, một số cư dân mạng còn tiết lộ hình ảnh thành viên nhóm Big Bang và chân dài 18 tuổi ôm nhau tình tứ trên phố.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI Hình ảnh lãng mạn của Seungri và nữ diễn viên trẻ

Nhiều trang tin Hàn Quốc như Dispatch, TV Report, Xportsnews, The Fact, My Daily… cũng nhanh chóng trích dẫn nguồn tin từ ET Today và nhận được sự quan tâm của dư luận. Do Seungri là tên tuổi quá quen thuộc với công chúng nên mọi chú ý dường như đổ dồn vào Yoo Hye Won.

Bên cạnh lời khen ngợi vẻ ngọt ngào cùng ngoại hình nóng bỏng của người đẹp, không ít bình luận chê bai Yoo Hye Won thậm tệ. Cô bị các cư dân mạng mỉa mai muốn lợi dụng chủ nhân hit Strong Baby để nổi tiếng. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng phát hiện Yoo Hye Won là fan cứng của Big Bang và đồng thời là bạn của Jisoo - thành viên nhóm nhạc Black Pink, đàn em cùng công ty với Seungri.

ẢNH: INSTAGRAM NV Nhan sắc rạng rỡ của bạn gái tin đồn Seungri

Được biết, Yoo Hye Won xuất thân là người mẫu cho các thương hiệu online. Giữa năm 2017, cô gái 18 tuổi ký hợp đồng với công ty giải trí SBD Entertainment, chính thức chuyển sang con đường diễn xuất. Tuy nhiên, cô vẫn chưa có tác phẩm nào để lại dấu ấn.

Với tin đồn tình cảm trên, cả hai phía đều chưa đưa ra phát ngôn chính thức. Trong khi công ty quản lý SBD Entertainment cho biết vẫn đang kiểm tra thì phía Seungri và YG Entertainment đều chưa đưa ra thông báo gì. Đây cũng không phải là lần đầu tiên giọng ca sinh năm 1990 giữ im lặng về chuyện cá nhân của mình.