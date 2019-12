Shape Of You là bài hát hay nhất thập niên của Anh

Giải thưởng được công bố trên trang web của The Official Charts Company. Theo BBC, bản hit toàn cầu Shape Of You của Ed Sheeran chiếm ngôi vương 14 tuần trên bản xếp hạng hồi năm 2017.

Shape of You thuộc thể loại pop, dance và tropical house, nội dung kể về câu chuyện Sheeran phải lòng một cô gái trong quán bar nơi mà anh và bạn bè đang tụ tập. Ngay khi ra mắt, ca khúc đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng đĩa đơn ở 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các bảng xếp hạng lớn như Billboard Hot 100 của Mỹ, hay các bảng xếp hạng của Anh Quốc, Úc và Canada. Shape of You đứng thứ nhất trong danh sách các bài hát được stream nhiều nhất trên Spotify và là bài hát đầu tiên đạt trên 2 tỉ lượt stream tại đây. Trên YouTube, ca khúc đứng thứ hai về lượt xem mọi thời đại, chỉ sau De spa cito của Luis Fonsi và Daddy Yankee.

Chủ nhân 4 giải Grammy người Anh cũng có nhiều đĩa đơn và album giành giải cao nhất tuần, chính thức trong 79 tuần. Giọng ca 28 tuổi là người thứ ba được vinh danh giải thưởng uy tín này, sau Justin Bieber (ca sĩ đầu tiên cùng lúc giữ cả ba vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng chính thức) và Paul McCartney (người có số lượng album chiếm các vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng của Anh nhiều nhất).

Ông Martin Talbot, Giám đốc điều hành The Official Charts Company, cho biết: "Vào đầu thập niên, Ed Sheeran chỉ 18 tuổi ít được biết đến, đến từ Suffolk, nhưng thành tích vươn lên thực sự đáng chú ý. Ngày nay, cậu ấy chắc chắn là một trong số các siêu sao âm nhạc toàn cầu".