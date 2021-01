'Shapes of sound' - Kể lịch sử bằng nhạc cụ dân tộc theo phong cách đương đại

Shapes of sound của Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM - VOH được thực hiện với mục đích sẽ trở thành một trong các show biểu diễn nghệ thuật mà du khách, đặc biệt là khách du lịch quốc tế "must see" (phải xem). Sau đêm diễn đầu tiên hôm 14.1 cho các sở ban ngành thưởng thức, đêm thứ hai - tối 15.1 tiếp tục diễn cho các công ty du lịch thưởng lãm cũng như thăm dò ý kiến... bởi những người thực hiện mong muốn Shapes of sound sau đó trở thành chương trình biểu diễn định kỳ để phục vụ những người yêu nghệ thuật dân tộc cũng như du khách.