Show thực tế thời trang online: Thí sinh quen mặt, từ hotboy đến người mẫu nổi tiếng

Vòng Audition (sơ tuyển) của cuộc thi TikTok FashUP 2021 - Show thực tế thời trang online, mọi hoạt động của thí sinh và giám khảo đều diễn ra tại nhà, vừa khép lại với những gương mặt nổi trội lọt vào vòng trong. Mới đây, nhà sản xuất đã chính thức công bố top 200 thí sinh xuất sắc bước vào vòng ghi hình truyền hình thực tế online. Nhiều nhà sáng tạo nội dung nổi bật là những KOL, người mẫu chuyên nghiệp,... quen mặt với giới trẻ đều nằm trong danh sách có cơ hội bước vào vòng ghi hình online.

Đây là cuộc thi nhằm tìm kiếm và tôn vinh các nhà sáng tạo nội dung tài năng trong lĩnh vực làm đẹp và thời trang tại Việt Nam do Multimedia JSC sản xuất nội dung, từ 4 lĩnh vực gồm Làm đẹp (Beauty Icon), Người mẫu (Modeling Icon), Phối đồ thời trang (Fashion Icon), Thiết kế thời trang (Fashion Design Icon). Với slogan “FashionIsYou - Thời trang là chính bạn”, cuộc thi TikTok FashUP 2021 mong muốn truyền cảm hứng để cộng đồng tự tin hơn vào vẻ đẹp của bản thân, đồng thời khuyến khích lan tỏa các nội dung tích cực, liên quan đến làm đẹp và thời trang tại nhà.

HẠNG MỤC MODELING ICON (TEAM MINH TÚ)

Ở hạng mục Modeling Icon do siêu mẫu - Hoa hậu Minh Tú “cầm trịch" xuất hiện những cái tên nổi trội như Phan Linh - “nàng thơ” của NTK Chung Thanh Phong, “Thánh giả giọng Hương Giang, Võ Hoàng Yến" Mai Bảo Vinh, Michael Trương - bạn trai Á quân Vietnam's Next Top Model mùa All Stars TyhD, Nguyên Anh - trai đẹp Người Ấy Là Ai cùng dàn thí sinh Vietnam's Next Top Model mùa 9 bao gồm Vio Hồ - mẫu unisex chính hiệu nổi tiếng với độ Be Unique, Vicky Huỳnh - nữ thí sinh gây ấn tượng vì có hơn 10 hình xăm trên khắp cơ thể ở vòng casting mùa 9, Trang Bùi, Ngọc Huệ, Minh Hưởng,... 2 thí sinh nổi bật của The Face Online 2021 cũng lọt top lần này chính là Nguyễn Viết Tùng, hot girl “ trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ " Trần Thanh Tâm...

Thí sinh Kiều Thị Thúy Hằng

Hot girl “trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ" Trần Thanh Tâm

Vicky Huỳnh

Bên cạnh đó, không ít “chân dài" từng chinh chiến ở các cuộc thi sắc đẹp cũng có tên trong đội hình thí sinh team Minh Tú. Đỗ Trịnh Quỳnh Như - cô nàng sở hữu kinh nghiệm người mẫu dày dặn khi từng chinh chiến khi các cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ như Hoa khôi Áo dài 2016, Fitness Model 2017, Miss Supranational Vietnam 2018. Kiều Thị Thúy Hằng - top 15 cuộc thi Miss Universe Vietnam 2019 hay top 12 The Face Online 2021. Bolo Nguyễn - thí sinh đội Hoàng Thùy tại Đại Sứ Hoàn Mỹ, Top 9 Miss International Queen Vietnam 2020. Vào năm 2019, Bolo Nguyễn cũng thu hút sự chú ý khi là thí sinh chuyển giới duy nhất tại vòng sơ khảo miền Bắc của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Đặc biệt, lĩnh vực Modeling Icon còn có sự góp mặt của 2 thí sinh dẫn đầu LIVEStyle Icon - Hạng mục thi dành cho những nhà sáng tạo nội dung có tính năng livestream cùng thử thách #GoLive với chủ đề #TikTokFashUP. Với hơn 4,7 triệu lượt xem, Trần Khánh Ngân là thí sinh dẫn đầu bình chọn ở hạng mục Modeling Icon. Cô nàng cũng là thí sinh về nhì ở hạng mục LIVEStyle Icon. Màn “biến hình" ngoạn mục từ một cô gái xuề xòa sang thần thái sang chảnh khiến người xem vô cùng ấn tượng. Khánh Ngân là một chuyên viên trang điểm có tiếng trên MXH. Từng bị cư dân mạng “body - shaming" vì đôi gò má cao khác biệt, Khánh Ngân đã biến khuyết điểm trên gương mặt mình bằng tài họa mặt đỉnh cao của mình. Những lần “lột xác", biến hóa bất ngờ của Khánh Ngân đã giúp cô nàng sở hữu lượng fan hùng hậu. Với tài năng của mình, Khánh Ngân chính là một thí sinh tiềm năng khiến đối thủ phải dè chừng.

Đối đầu cùng Khánh Ngân ở hạng mục Modeling Icon là Mạc Trạch Long (Gia Kỳ). Đây cũng chính là thí sinh top 3 ở hạng mục LIVEStyle Icon. Trước đây, Mạc Trạch Long từng đảm nhận vai trò dẫn dắt (host) một sân chơi thời trang dành cho cộng đồng LGBT. Vì thế, có thể nói, Mạc Trạch Long ít nhiều là gương mặt quen thuộc đối với khán giả. Ngoài nổi tiếng với những shoot ảnh cực lung linh, ấn tượng, Mạc Trạch Long cũng được mọi người biết đến với vai trò là thợ make up chuyên nghiệp.

HẠNG MỤC BEAUTY ICON (TEAM NAM TRUNG)

Ở hạng mục Beauty Icon có sự tham gia của nhiều nhà sáng tạo nội dung có tài biến hóa với những layout make-up ấn tượng, được giới trẻ yêu mến. Điển hình như Đỗ Yên Đan - nhà sáng tạo nội dung trẻ với hơn 200 nghìn người theo dõi trên TikTok. Ở sự kiện giao lưu trực tuyến cùng giám khảo vừa qua, Yên Đan cũng chính là thí sinh được lựa chọn làm đại diện ở mảng Beauty Icon. Với đoạn clip ngắn mang “thông điệp vũ trụ" về chăm sóc da, Yên Đan được giám khảo Nam Trung dành nhiều lời khen.

Chi Chi Linh

Huỳnh Hồng Ngọc

Ngoài ra, sự xuất hiện của chuyên gia trang điểm Vân Miu khiến các đối thủ vừa nghe danh đã vô cùng lo lắng. Trên TikTok, Vân Miu chính là nhân vật gây ấn tượng khi có thể “biến hóa” thành nhiều người nổi tiếng khác nhau chỉ bằng tài trang điểm của mình. Trong video dự thi lần này, Vân Miu đã thành công gây ấn tượng với giám khảo và fan yêu mến khi hóa thân thành rapper Cardi B.

Thành Ý Võ - nhà sáng tạo nội dung sở hữu 10,1 triệu người theo dõi trên TikTok cũng là một trong số những thí sinh cực hot ở mảng Beauty Icon. Những màn biến hình vịt hóa thiên nga của Thành Ý trong thời gian vừa qua đã “gây bão" khắp MXH: khi hóa cô dâu, khi lại hóa chú rể, ấn tượng nhất phải kể đến màn hóa thân thành cô Tấm trong truyện cổ tích. Thành Ý Võ xem ra sẽ là một trong số những thí sinh sở hữu lượng fan hùng hậu của cuộc thi lần này!

Team giám khảo Nam Trung còn có sự tham gia của Ty Lê - một trong những chuyên gia làm đẹp khá nổi tiếng tại Việt Nam. Anh chàng sở hữu vẻ đẹp phi giới tính, thường được những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu showbiz gửi gắm nhan sắc. Ty Lê thường đăng tải các video hướng dẫn make up tận tình, chia sẻ về công việc và cuộc sống thường ngày. Có thể nói, sức hút không chỉ đến vẻ ngoài “xinh trai” và những chia sẻ tận tình về make up của beauty blogger sinh năm 1994 mà còn bởi cách nói chuyện tự nhiên, dễ thương và vô cùng cuốn hút.

Huỳnh Hồng Ngọc - nhà sáng tạo nội dung sinh năm 2001 cực hot trên TikTok cũng đã nhập trận với video đạt 1,4 triệu lượt xem chỉ sau 4 ngày đăng tải. Hồng Ngọc gây ấn tượng khi là một trong số ít những nhà sáng tạo nội dung không ngại thừa nhận bắt đầu dao kéo từ năm 16 tuổi. Trên TikTok của mình, 10x khiến nhiều người "choáng" bởi mặt mộc nhiều mụn, da thâm, thay vì vẻ long lanh kiểu hot girl thường thấy trên trang cá nhân. Cũng chính vì thế, màn “lột xác" ngoạn mục sau đó của cô nàng luôn khiến ai nấy phải trầm trồ.

Không những thế, mảng Beauty Icon còn có sự hiện diện của dàn thí sinh bao gồm Chi Chi Linh (2,6 triệu người theo dõi), Trần Quỳnh Nhi (2 triệu người theo dõi), Yul Daily (hơn 500 nghìn người theo dõi),...

HẠNG MỤC FASHION ICON (TEAM CÔ EM TRENDY - KHÁNH LINH)

Hạng mục Fashion Icon phối trang phục do “Cô Em Trendy” Khánh Linh làm giám khảo chính cũng sở hữu những con “át chủ bài" như Stylist Trương Hoài Nam - Top16 Vietnam’s Next Top Model 2016, nhà sáng tạo nội dung Call Me Duy (Vũ Duy), Reency Ngô, Peng Yin - bạn nhảy quen thuộc của Quang Đăng, Trần Thị Kim Phụng - Top 8 So You Think You Can Dance...

Reency Ngô

Norin Phạm (Phạm Thoại)

Một trong số những thí sinh nổi bật ở team Khánh Linh phải kể đến Norin Phạm. Anh chàng từng gây ấn tượng khi là Quán quân Top Model Online - cuộc thi nằm trong khuôn khổ của Vietnam’s Next Top Model mùa 9.

Đối đầu với Norin Phạm ở cùng hạng mục Fashion chính là Tikka Hoàng Hiền. Cô nàng cũng là một trong những thí sinh của Vietnam's Next Top Model 9. Hoàng Hiền sở hữu gần 600.000 người theo dõi trên TikTok. Các clip của cô chủ yếu là chia sẻ về cách phối đồ cực chất thu hút các bạn trẻ . Ngoài ra, hạng mục Fashion còn có sự tham gia của Sơn Hồng Phạm - Hot TikToker sở hữu 1,6 triệu người theo dõi. Anh chàng được giám khảo Minh Tú đánh giá cao về những ý tưởng dựng clip.

HẠNG MỤC FASHION DESIGNER ICON (TEAM NTK CHUNG THANH PHONG)

Hạng mục Fashion Designer (thiết kế) quy tụ nhiều bạn trẻ tài năng. Quí Trần tham gia cuộc thi với thiết kế Đầm Mùa Xuân và thật ngạc nhiên khi người diện mẫu thiết kế này lại là nữ ca sĩ Orange. Thiều Ngọc, Trường Giang - những nhà thiết kế từng thiết kế trang phục cho những người mẫu nổi tiếng như Mâu Thủy - Nguyễn Hợp - Hương Ly. Đặc biệt, Lê Thu Trang - Top 10 Miss Universe 2017 & 2019 cũng góp mặt ở lĩnh vực này mặc dù cô nàng đã có kinh nghiệm khá dày dặn ở vai trò người mẫu.

Lê Thu Trang

Trường Giang

Ngoài ra, sự xuất hiện của Trần An Vi - Quán quân Next Top Angel 2012 (cuộc thi người mẫu dành riêng cho các bạn trong cộng đồng LGBT) cũng khiến các đối thủ phải dè chừng. Chính thí sinh này đã khiến giám khảo Minh Tú - Chung Thanh Phong phải tranh giành quyết liệt trong buổi giao lưu trực tuyến.

Top 200 thí sinh xuất sắc sẽ được chia làm 50 nhóm, mỗi nhóm gồm 4 thành viên đến từ 4 lĩnh vực khác nhau. Mỗi nhóm sẽ tạo ra clip dự thi thực hiện theo chủ đề “chiến binh thời trang" để truyền tải thông điệp tích cực mùa giãn cách: “Tuy ở nhà nhưng vẫn thời trang và biến hóa thành một chiến binh mạnh mẽ”. Sau khi nộp clip dự thi, 50 nhóm sẽ đến vòng phỏng vấn trực tiếp với ban giám khảo dưới hình thức truyền hình thực tế trong trường quay ảo.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, vòng ghi hình online sẽ diễn ra trong tháng 9.2021 và tập đầu tiên của show thực tế về thời trang TikTok FashUP 2021 sẽ chính thức lên sóng vào 20 giờ ngày 26.9 trên kênh TikTok VN.