Show thực tế về gia đình thị phi của Kim Kardashian phát sóng mùa mới

Đến với mùa 15, những cô đào nhà Kardashians tiếp tục khiến khán giả phấn khích, trầm trồ thậm chí đau đầu với hàng loạt vấn đề ập đến trong mỗi tập: từ chuyện xích mích, tranh cãi nảy lửa giữa Kim Kardashian với các chị em nổi tiếng của mình, những vấn đề liên quan đến người yêu cũ hay sự ra đời của một thành viên mới trong đại gia đình và hơn cả là sự gắn kết giữa yêu thương của từng cá nhân với tổ ấm lớn của họ… Tất cả đều được đưa lên màn ảnh nhỏ để người xem tiếp tục theo chân nhà Kardashian và tường tận về gia đình nổi tiếng này một cách chân thực nhất.

Chương trình được Pops độc quyền Việt hóa và phát hành tại Việt Nam thông qua mối quan hệ hợp tác giữa công ty này với NBCUniversal International Networks (NBCUIN) - một trong những tập đoàn đầu tư giải trí hàng đầu thế giới. Khán giả Việt có thể theo dõi chương trình thông qua kênh phát sóng trên Facebook của đơn vị nói trên.

Mỗi thành viên nữ trong gia đình Kardashian đều là những cỗ máy kiếm tiền đáng ngưỡng mộ đồng thời sở hữu từ vài triệu đến hàng trăm triệu người theo dõi trên mạng xã hội và được truyền thông săn đón nồng nhiệt. Cùng với đó, các mỹ nhân của đế chế này cũng là tâm điểm của không ít ồn ào, thị phi và từng nhận về không ít "gạch đá" ẢNH: INSTAGRAM NV

Keeping up with the Kardashians không còn là cái tên xa lạ đối với những fan trung thành của showbiz Hollywood. Đây là show thực tế ăn khách bậc nhất nước Mỹ xoay quanh cuộc sống hằng ngày của Kim Kardashian cùng mẹ, 4 chị em gái và một vài thành viên khác có liên quan mật thiết với gia đình giàu có nhưng cũng đầy ồn ào này. Phát sóng mùa đầu tiên vào tháng 10.2007, Keeping up with the Kardashians sớm gây chú ý rồi gây sốt nhờ scandal lộ băng sex của cô chị Kim “siêu vòng ba”. Sau hơn 10 năm, gia đình Kardashian không chỉ nổi tiếng đình đám ở kinh đô Hollywood mà đã trở thành một đế chế tỉ đô với chuỗi series truyền hình thuộc hàng ăn khách nhất thế giới, nhiều ứng dụng điện thoại đắt giá, các tài khoản mạng xã hội với hơn 700 triệu người theo dõi cùng hàng trăm triệu USD thu nhập được thống kê mỗi năm.

Bản thân mỗi nhân vật xuất hiện trong chương trình từ Kourtney Kardashians, Kim Kardashians, Kloe Kardashians cho đến Kris Jenner, Kendall Jenner và Kylie Jenner đều là những ngôi sao nổi đình nổi đám trên mạng xã hội và được truyền thông săn đón miệt mài. Điều này càng tạo ra sức hút khó cưỡng của chương trình đồng thời đưa lối sống xa hoa, thị phi của họ ngày càng ảnh hưởng đến giới trẻ Mỹ. Danh tiếng và tiền bạc của tất cả các thành viên trong gia đình kể trên ngày càng được khuếch trương theo thời gian. Trải qua các mùa, Keeping up with the Kardashians vẫn giữ phong độ là một trong những show truyền hình Mỹ có tỉ suất người xem cao nhất tại quê nhà đồng thời có sức hút lớn ở thị trường nước ngoài, trong đó có Việt Nam.