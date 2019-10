Show truyền hình do Sulli chủ xị ngừng sản xuất

Theo đại diện Night of Hate Comments (hay còn gọi: Night of Malicious Comments) của đài JTBC, show sẽ kết thúc sau tập 16 (đã phát sóng vào ngày 11.10). Phía chương trình cho biết qua quá trình thảo luận kỹ lưỡng, họ khẳng định không thể làm tiếp sau khi Sulli qua đời.

Đại diện show thông báo: “Sau tin buồn về sự ra đi của một trong những MC Night of Hate Comments và sau khi cân nhắc chúng tôi quyết định dừng chương trình vì nhận thấy rằng show không thể tiếp tục nếu không có sự tham gia của Sulli”. Phía Night of Hate Comments bày tỏ thêm: “Chúng tôi xin được tưởng nhớ về khoảng thời gian làm việc cùng với Sulli, một cô gái tự tin, xinh đẹp và hi vọng cô ấy sẽ yên nghỉ”.

Được biết, trong Night of Hate Comments, Sulli đảm nhận vai trò MC chính cùng Shin Dong Yup, Kim Sook, Kim Jong Min. Tại đây, những người dẫn chương trình thảo luận về cách phản ứng trước các ý kiến, tin đồn ác ý, ghét bỏ và đầy tiêu cực trên mạng. Nhà đài phát sóng JTBC gọi đây là show giúp ích cho tâm lý của nghệ sĩ.

Sulli từng tâm sự nhiều về bản thân trên chương trình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH JTBC

Bắt đầu chiếu từ ngày 21.6.2019, Night of Hate Comments nhận về nhiều phản hồi trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng chương trình chỉ khiến sao Hàn cảm thấy áp lực hơn là giải tỏa căng thẳng.

Riêng Sulli, cô từng không ít lần nói về trải nghiệm đau buồn của bản thân trên Night of Hate Comments. Hồi giữa năm nay, cựu thành viên f(x) tâm sự: " Cuộc sống của em trống rỗng, em cứ giả vờ hạnh phúc và cảm thấy như mình đang lừa dối mọi người. Em đã xin tư vấn từ những người xung quanh. Họ bảo em rằng: Mỗi người đều có những mặt tối trong đời và cần che đậy. Đừng suy nghĩ nhiều quá".