Show truyền hình gây phẫn nộ vì đào sâu về cái chết Sulli

Mới đây, Unanswered Questions đã tung ra đoạn clip "nhá hàng" cho tập phát sóng vào cuối tuần này. Theo đó, tập sắp chiếu sẽ tập trung vào giọng ca quá cố Sulli (tên thật là Choi Jin Ri) và đặc biệt là nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của cô.

Lấy tít giật gân: "'The Rumor of the Rumor of the Rumor, Who Killed Jin Ri" (tạm dịch: Tin đồn nối tiếp tin đồn, ai là người giết Jin Ri), video preview của show cho thấy quá trình ê-kíp chương trình tìm hiểu các câu chuyện bí ẩn dẫn đến kết cục bi thảm của Sulli.

Một fan cho hay bản thân không thể chịu được khi xem preview chương trình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cũng trong clip "nhá hàng" này, phía Unanswered Questions còn gây sốc khi hé lộ cuộc trao đổi với những người làm trong ngành giải trí Hàn Quốc và một người đàn ông tự xưng là bạn trai cũ của nữ ca sĩ, diễn viên quá cố.

Một số cá nhân được phỏng vấn đã chia sẻ: "Tin đồn này khó mà nói ra", "Có tin đồn rất dơ bẩn và có thể ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cô ấy"... Người tự nhận là bạn trai cũ của cựu thành viên f(x) thì cảm thán: "Anh cũng không bao giờ có thể quên được em".

Đáng chú ý, một cư dân mạng từng để lại bình luận ghét bỏ Sulli cũng thẳng thắn giải bày sau khi nữ nghệ sĩ qua đời. Trước thắc mắc liệu bản thân có cảm thấy tội lỗi hay không, người này đáp: "Tôi không chửi bới cô ấy, chẳng phải sao. Tôi đâu có bảo cô ấy đi chết đâu. Tôi không quan tâm nếu cô ấy có chết hay không".

Unanswered Questions còn mời cả pháp sư gọi hồn Sulli ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau khi đoạn video preview tập mới của Unanswered Questions ra mắt, cộng đồng mạng xứ kim chi đã phản ứng dữ dội. Cuộc tranh cãi kéo dài những ngày qua và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Phần lớn công chúng cho rằng Unanswered Questions đang muốn câu khách, lợi dụng sự ra đi của Sulli để chiêu trò thu hút sự quan tâm. Nhiều cư dân mạng cũng bức xúc cho rằng chương trình không quan tâm cũng như thiếu tôn trọng người đã chết và gia quyến. Đồng thời, hầu hết khán giả cũng lên tiếng kêu gọi không nên cho phát sóng tập này. Trong khi đó, vẫn có những người ủng hộ chương trình. Một ý kiến bày tỏ: "Miễn là gia đình của người quá cố đồng ý thì việc phát sóng cũng nên được chấp nhận thôi".

Unanswered Questions dự kiến sẽ lên sóng vào tối 16.11 trên SBS.