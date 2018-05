Showbiz Hàn nhiễu loạn thông tin nghệ sĩ quấy rối tình dục

Trải qua gần nửa năm, phong trào #MeToo tại Hàn Quốc vẫn lan tỏa mạnh mẽ với hàng loạt vụ phanh phui gây chấn động dư luận. Từ loạt tài tử gạo gội như Oh Dal Soo, Cho Jae Hyun, Jo Min Ki… đến tân binh của showbiz là Lee Seo Won đều phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng khi có những hành động khó chấp nhận với đồng nghiệp nữ. Tuy nhiên, không phải vụ nào cũng xác định được rõ ràng như những trường hợp trên. Thậm chí, một số đối tượng còn được cho là lợi dụng phong trào này như phương thức để bôi nhọ thanh danh, tống tiền nghệ sĩ, kéo theo hệ lụy khôn lường.

Đơn cử nhất là tình huống của YouTuber nổi tiếng Yang Yewon. Được biết, sau khi Yang Yewon khóc lóc kể về chuyện từng bị lừa đến buổi chụp hình khỏa thân và bị 20 người đàn ông quấy rối tình dục tại đó cách đây 3 năm, ai nấy đều thể hiện sự bất bình cũng như thương xót. Các nữ nghệ sĩ hạng A của xứ kim chi như Suzy, Seolhyun, Lee Hi… đều bày tỏ sự ủng hộ bằng nhiều hành động khác nhau.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP Yang Yewon từng gây sốc khi thổ lộ về quá khứ bị nhốt trong căn phòng chụp ảnh khỏa thân với 20 người đàn ông. Cô còn bị các tay máy lần lượt thay nhau đứng cạnh, sờ soạng vào ngực, vùng kín

Suzy đi tiên phong khi nhanh chóng ký tên vào đơn kiến nghị gửi lên Nhà Xanh mong mỏi chính phủ bắt tay vào điều tra. Trong bài viết trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cho biết cô muốn dùng sức ảnh hưởng của mình để thúc giục các cơ quan chức năng quan tâm và có biện pháp giải quyết. Đúng như mong muốn của cựu thành viên nhóm Miss A, nhiều người đã cùng ký tên vào đơn sau đó. Và rồi rắc rối xảy ra khi một Studio (gọi tắt là A) mà Suzy đề cập ở bài viết lại không phải nơi Yang Yewon bị quấy rối. Sai sót này đã khiến sao phim Khi nàng say giấc lao đao và đối mặt kiện tụng. Dù công khai xin lỗi, nhưng đại diện Studio này vẫn giữ nguyên kế hoạch đưa nữ nghệ sĩ ra tòa vì các tổn thất mà họ đã chịu.

Căng thẳng được đẩy lên cao nữa khi một số cơ quan truyền thông Hàn Quốc điều tra và tung bằng chứng Yang Yewon không thành thật. Theo đó, Yang Yewon mới là người chủ động liên lạc với bên Studio chụp "ảnh nóng" vì tiền đóng học phí, chứ họ không hề ép buộc cô. Theo nữ YouTuber kể trong video tố cáo cách đây không lâu, lúc cô từ chối không chụp ảnh nữa thì người chủ Studio đe dọa sẽ khởi kiện và cô sẽ phải trả tiền bồi thường.

ẢNH: INSTAGRAM NV Suzy trở thành "nạn nhân" của lùm xùm do Yang Yewon dựng lên

Bên cạnh đó, tin nhắn giữa Yang Yewon và Studio còn cho thấy cô là người mong được đặt thêm lịch chụp hình. Điều này khác hoàn toàn với những gì cô nói trong video tố cáo trước đây. Phía Studio còn khẳng định rằng họ đã hỏi ý kiến Yang Yewon về phong cách chụp hình và đã được cô đồng ý tham gia làm mẫu trong hơn 10 bộ ảnh.

Sự việc bỗng xoay chiều và Yang Yewon chịu sự chỉ trích từ công chúng. Những người nổi tiếng từng có động thái bênh vực cô trở thành trò cười của dư luận. Không ít người thương xót cho Suzy bởi vì lời nói dối của Yang Yewon mà cô phải rơi vào kiện tụng không đáng có.

Sau Yang Yewon, công chúng xứ Hàn tiếp tục hoang mang bởi tin nữ nghệ sĩ (gọi tắt là cô B) bị kết tội vì vu khống một người đàn ông (gọi tắt là C) quấy rối tình dục mình. Ban đầu, B tố C đã cưỡng bức cô. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, tòa đã làm rõ hai bên quan hệ tình dục tự nguyện và C vô tội. Thẩm phán đưa ra án phạt 2 năm quản chế, 1 năm tù giam (nếu vi phạm lệnh quản chế) cùng 120 tiếng phục vụ công ích cho B.

Sự việc trên tạo nên làn sóng phẫn nộ và yêu cầu công khai danh tính của B cũng như lý do cô nói dối. Đông đảo cư dân mạng để lại bình luận tức giận trước việc B đã đổ oan cho người khác. Ngoài ra, chuyện B - một phụ nữ, được giấu kín tên tuổi trong khi thông tin về các nam diễn viên bị tố cáo quấy rối tình dục như Oh Dal So, Jo Min Ki, Lee Seo Won… được chia sẻ rầm rộ, được xem là sự thiên vị giới tính.

Nhiều người Hàn Quốc đã có cái nhìn khác về #MeToo

Hai trường hợp của Yang Yewon và cô B đã làm nhiều người có cái nhìn khác về #MeToo tại Hàn Quốc. Sáng 28.5, lại thêm một vụ quấy rối tình dục trong showbiz Hàn được công khai. Theo đó, một cựu thành viên ban nhạc nữ đã phải rời nhóm và đi điều trị tâm lý vì bị CEO của công ty quản lý quấy rối tình dục. Bạn trai của cô đã đăng tải bài tố cáo trong một diễn đàn dành cho nhạc sĩ và ngay lập tức gây chú ý. Anh chia sẻ thêm là người yêu đã phải dùng thuốc điều trị chống trầm cảm... Thế nhưng, phía CEO đã phủ nhận mọi việc, khẳng định mình vô tội và tuyên bố sẽ kiện cặp đôi này tội phỉ báng.

Việc người được cho là nạn nhân đáng được bảo vệ lại bị lộ mặt là kẻ nói dối đã khiến dư luận xứ kim chi vô cùng thất vọng và dần mất niềm tin với chiến dịch #MeToo. Thậm chí, nhiều người còn yêu cầu phải trừng trị nặng các nhân vật “con sâu làm rầu nồi canh” như thế này, để mang lại công bằng cho người bị vu oan.