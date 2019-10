Siêu mẫu nội y sinh quý tử cho con trai ‘vua sòng bạc’ Macau

Sau hơn 3 tháng kể từ khi đăng ký kết hôn, Hề Mộng Dao và ông xã kém tuổi đã chính thức “lên chức” cha mẹ. Được biết, nhóc tì mới chào đời của cặp đôi là con trai và là cháu đích tôn đời thứ 5 của gia tộc họ Hà. Trên trang cá nhân, Hà Du Quân đã chia sẻ hình ảnh bên vợ con cùng các thành viên trong gia đình đến chúc mừng đôi trẻ tại bệnh viện. Anh cũng viết một bài dài trên trang cá nhân với nội dung tiết lộ tên con trai cũng như gửi lời cảm ơn đến bà xã vừa “vượt cạn” thành công.

“Tôi muốn thông báo tin vui của đại gia đình tôi đến mọi người. Tôi và bà xã Hề Mộng Dao đã chính thức trở thành cha mẹ rồi. Cảm ơn em rất nhiều, Mộng Dao. Sát cánh cùng cô ấy từ khi mang bầu tới lúc lâm bồn, tôi mới thực sự cảm nhận được rằng làm mẹ chẳng hề dễ dàng gì. Ngày trước cô ấy dáng đi nhanh nhẹn, quyến rũ nhưng sau khi có thai thì trở nên nặng nề, khó khăn và phải chịu đựng những cơn buồn nôn hay chẳng thể kiềm chế được sự kích động. Cảm ơn vợ vì đã vượt qua quãng thời gian qua và sinh cho anh một bảo bối khỏe mạnh, đáng yêu”, thiếu gia họ Hà bộc bạch trên trang cá nhân.

Trong khi chồng trẻ chia sẻ dòng trạng thái dài trên trang cá nhân, Hề Mộng Dao cũng đăng tải hình ảnh chụp cùng nhà chồng và con trai lên Instagram. Siêu mẫu 30 tuổi nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp và nhiều người hâm mộ ẢNH: INSTAGRAM NV

Ông xã của chân dài gốc Thượng Hải cũng bày tỏ sự vui mừng vì cuối cùng cũng có thể cho cha mình được bế cháu nội. “Bố tôi năm nay đã 98 tuổi rồi, với tôi, ông ấy chính là siêu nhân ngoài đời thực, việc gì cũng có thể làm được. Bố chỉ còn một nguyện vọng chưa hoàn thành là được bế bồng cháu nội. Ngày hôm nay tôi có thể hạnh phúc nói với ông ấy rằng ông ấy đã có cháu đích tôn rồi…”, doanh nhân trẻ họ Hà nói thêm.

Cũng trong bài viết vừa đăng tải, quý tử của Hà Du Quân - Hề Mộng Dao được tiết lộ tên là Hà Quảng Sân. Trong đó chữ “Quảng” do đích thân ông nội của bé đặt với kỳ vọng cháu trai sẽ mang theo hi vọng của gia tộc và làm rạng danh họ Hà. “Bố tôi từng nói gia tài của ông sẽ là món quà dành tặng cho các cháu nhưng với cháu trai sẽ là một cái tên gắn bó với nó suốt đời này. Đây là cái tên có một không hai, hi vọng con tôi sẽ trở thành nhân vật có tiếng tăm trong xã hội như ông nội của nó”, con trai Hà Hồng Sân tự hào. Bên cạnh tên tiếng Trung, quý tử của vợ chồng nữ siêu mẫu sinh năm 1989 còn được gọi bằng tên tiếng Anh là Ronaldo với mong muốn Hà Quảng Sân lớn lên sẽ đẹp trai, cao ráo và được thế giới công nhận. Cuối tâm thư dài của mình, Hà Du Quân một lần nữa dành lời tri ân đến vợ: “Cám ơn em lần nữa, bà xã. Em là điều tuyệt vời nhất, yêu em”.

Trước khi trở thành vợ của Hà Du Quân, Hề Mộng Dao từng được thiếu gia này cầu hôn hoành tráng ngay giữa trung tâm thương mại vào hồi tháng 5.2019 ẢNH: INSTAGRAM NV

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân bắt đầu hẹn hò vào tháng 11.2017 rồi đính hôn hồi tháng 4.2019 trước khi quyết định về một nhà vào đầu tháng 7 vừa qua. Nếu chân dài gốc Thượng Hải là một siêu mẫu đẳng cấp quốc tế, nhiều năm liền xuất hiện trong show nội y đình đám của Victoria’s Secret thì bạn trai của cô lại được biết đến là một doanh nhân trẻ đẹp trai, tài năng và giàu có. Hà Du Quân kém vợ tới 6 tuổi song quý tử của “trùm sòng bạc” Hà Hồng Sân lại là người được nhận xét là chững chạc, trưởng thành trong tình yêu và hết mực cưng chiều đối phương.