Siêu mẫu quốc tế Jessica Minh Anh về Việt Nam đóng phim

“Có một mối duyên rất kỳ lạ trong lần hợp tác này. Ngay sau khi vừa kết thúc thành công show diễn thời trang tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, Mỹ và chuẩn bị bay sang Pháp, tôi nhận được lời mời của đạo diễn Lương Đình Dũng nên đã bay về Việt Nam. Sau khi làm việc trực tiếp và quyết định tham gia phim thì ở châu Âu bắt đầu xuất hiện một vài ca nhiễm Covid-19 và chỉ trong vòng vài ngày, dịch bệnh bỗng nhiên bùng lên rất khủng khiếp. Lúc này cả tôi và gia đình đều cảm thấy an tâm vì đang ở một đất nước an toàn, kiểm soát dịch bệnh tốt”, Jessica Minh Anh chia sẻ.