SIFA khám phá tình yêu mới

Hành trình 17 ngày nghệ thuật



Khắp các nhà hát, không gian nghệ thuật thuộc Nhà trưng bày nghệ thuật (Arts House) - vốn là di sản văn hóa, nghệ thuật và kiến trúc của Singapore - đều kín người trong những ngày SIFA. Ở đó có đủ không gian trình diễn cho những dàn giao hưởng lớn, các vở nhạc kịch, nhảy múa, phòng chiếu phim và trưng bày tranh, ảnh, tác phẩm nghệ thuật... Vượt ra ngoài khuôn khổ Arts House, khán giả còn được dẫn dắt qua nhiều bất ngờ khi đứng trước “sân khấu” là những nơi ít ai ngờ tới như: căn phòng từng là nơi xử án tội phạm nguy hiểm, thánh đường nhà thờ cổ xưa nhất, hay khu vườn có những ngôi mộ cổ trong đêm trăng sáng mùa hè...

Ấn tượng nhất trong ngày khai mạc là chương trình của “rạp xiếc trên không” nổi tiếng đến từ nước Pháp - Cirque Rouages, kết hợp biểu diễn cùng dàn nhạc sống tại Empress Lawn. Tứ tấu nhạc jazz Bohemianvoodoo đến từ Nhật Bản, từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế cũng có màn trình diễn khiến khán giả ngây ngất trong nhịp điệu bossa. Trong khi đó, nhóm nhảy Sultan of the Disco gồm 5 chàng trai cực ngầu đến từ Hàn Quốc làm sống lại những ngày disco đầy sôi động. Dream under the Southern Bough của nhóm Toy Factory (Singapore) - vở nhạc kịch giúp khán giả chạm đến ranh giới mỏng manh giữa thực và mơ.

Rất nhiều vũ công nổi tiếng cũng có mặt tại SIFA và mang đến nhiều vở diễn đặc sắc. Đó là nhóm L-E-V đến từ Israel với vở múa trên cả tuyệt vời OCD Love, lấy cảm hứng từ bài thơ OCD của tác giả Neil Hiborn. Họ là 6 vũ công đến từ các nước Israel, Thụy Điển, Mỹ, Canada và Nhật, dùng ngôn ngữ cơ thể để nói về bản ngã, tình yêu, bóng tối và niềm hy vọng. The Blues Project của nhóm nghệ sĩ Mỹ, dưới sự dẫn dắt của Michelle Dorrance - vũ công tap-dance hàng đầu thế giới hiện nay - trên nền nhạc của Toshi Reagon và BIGLovely cũng thực sự truyền cảm hứng cho những người yêu thích nhảy múa.

Show diễn cháy vé khi liên hoan còn chưa diễn ra là chương trình của Jacob Collier, ca sĩ - nhạc sĩ người Anh từng 2 lần đoạt giải Grammy. Chàng trai 24 tuổi này được xem là một trong những gương mặt xuất sắc nhất về jazz hiện nay. Thêm một show cháy vé là Parable of the Sower của các nghệ sĩ đến từ nước Mỹ, dưới sự dẫn dắt của Toshi Reagon và Bernice Johnson Reagon. Họ là minh chứng cho sự khổ luyện, say mê và thành công bằng sự đoàn kết của một tập thể cùng tôn nhau lên để tỏa sáng. Từ dàn nhạc có đầy đủ trống, bass, cello, violin và guitar cho đến từng ca sĩ hát chính hay bè đều xuất sắc. Họ cùng trình diễn dòng nhạc xuyên 3 thế kỷ của người da màu để kể câu chuyện nhiều thế hệ - hành trình đi tìm tự do thực sự trong mỗi người.

Hiện thực và viễn tưởng

Đúng như lời của người chịu trách nhiệm cao nhất về SIFA năm nay, ông Gaurav Kripalani - người vừa được bổ nhiệm vị trí giám đốc liên hoan trong nhiệm kỳ 12 năm tới: “Liên hoan năm nay giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật mới, từ hiện thực cho đến viễn tưởng. Đó là những chương trình khơi gợi sự quan tâm của mọi người đến những gì cần tuân thủ, nhắc lại những đam mê cũ và khám phá những tình yêu mới”.

Ảnh: Như Thảo



Liên hoan Nghệ thuật thế giới Singapore (SIFA) - Diễn ra trong 17 ngày - Hơn 50 sự kiện liên quan đến âm nhạc, kịch nghệ, nhảy múa, phim ảnh, văn chương... - Hơn 55.000 người tham dự - Được tổ chức đều đặn 41 năm qua Với những người lần đầu đến với liên hoan này, chắc chắn sẽ đầy bất ngờ thú vị khi xem show Taha. Đây là màn độc diễn câu chuyện tràn đầy lạc quan về tình yêu, con người của tác giả - diễn viên Amer Hlehel người Palestine. Taha từng nhận nhiều giải thưởng lớn và được trình diễn tại nhiều nước trên thế giới. Dự án Pop-up Duets của các nghệ sĩ Scotland lại mang đến cái nhìn phóng khoáng hơn về nghệ thuật. Họ cùng thực hiện hàng loạt cuộc gặp gỡ, cùng khiêu vũ ở những nơi công cộng và vẽ những tác phẩm với chủ đề tình yêu. Để lại dấu ấn sâu đậm và đưa khán giả thực sự trở lại những ngày thơ ấu chính là show The Hidden của “người kể chuyện số 1 châu Á” Kamini Ramachandran. Bằng giọng kể vô cùng lôi cuốn, kết hợp với bạn diễn là 1 nghệ sĩ chơi đủ loại nhạc cụ và 2 người phụ họa, Kamini dẫn dắt khán giả đến nhiều vùng đất và cảm xúc mới. Tính hấp dẫn của show diễn này còn thể hiện ở chỗ lựa chọn địa điểm là nhà thờ cổ xưa nhất của Singapore: 183 năm tuổi. Khán giả được trải nghiệm qua nhiều không gian như bên trong thánh đường, khu vườn ngoài trời và khu mộ cổ theo tình tiết tương ứng trong câu chuyện kể, phá vỡ ranh giới giữa sân khấu - khán giả. The Hidden mang đến hy vọng về cuộc sống có những câu chuyện cổ và ký ức luôn được giữ gìn. Với những người lần đầu đến với liên hoan này, chắc chắn sẽ đầy bất ngờ thú vị khi xem show Taha. Đây là màn độc diễn câu chuyện tràn đầy lạc quan về tình yêu, con người của tác giả - diễn viên Amer Hlehel người Palestine. Taha từng nhận nhiều giải thưởng lớn và được trình diễn tại nhiều nước trên thế giới. Dự án Pop-up Duets của các nghệ sĩ Scotland lại mang đến cái nhìn phóng khoáng hơn về nghệ thuật. Họ cùng thực hiện hàng loạt cuộc gặp gỡ, cùng khiêu vũ ở những nơi công cộng và vẽ những tác phẩm với chủ đề tình yêu. Để lại dấu ấn sâu đậm và đưa khán giả thực sự trở lại những ngày thơ ấu chính là show The Hidden của “người kể chuyện số 1 châu Á” Kamini Ramachandran. Bằng giọng kể vô cùng lôi cuốn, kết hợp với bạn diễn là 1 nghệ sĩ chơi đủ loại nhạc cụ và 2 người phụ họa, Kamini dẫn dắt khán giả đến nhiều vùng đất và cảm xúc mới. Tính hấp dẫn của show diễn này còn thể hiện ở chỗ lựa chọn địa điểm là nhà thờ cổ xưa nhất của Singapore: 183 năm tuổi. Khán giả được trải nghiệm qua nhiều không gian như bên trong thánh đường, khu vườn ngoài trời và khu mộ cổ theo tình tiết tương ứng trong câu chuyện kể, phá vỡ ranh giới giữa sân khấu - khán giả. The Hidden mang đến hy vọng về cuộc sống có những câu chuyện cổ và ký ức luôn được giữ gìn.

Nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật của thế hệ tiếp nối

SIFA kết thúc bằng chương trình jazz ngoài trời của ban nhạc Duke Ellington huyền thoại của Mỹ, hoàn toàn miễn phí tại Vườn bách thảo quốc gia (Botanic Gardens) - một trong những di sản của UNESCO.

“Gần 3 tuần của SIFA là khoảng thời gian các tín đồ nghệ thuật được truyền nhiều cảm hứng, khám phá nhiều khái niệm mới về nghệ thuật và có những trải nghiệm đa giác quan”, bà Sarah Martin, Giám đốc điều hành Arts House, nhận xét. Đặc biệt, liên hoan nghệ thuật này cũng là nơi nuôi dưỡng thế hệ khán giả nghệ thuật tiếp nối với bằng chứng rõ ràng nhất là có vé giá rẻ (10 SGD) dành cho học sinh, sinh viên ở hàng ghế đầu - trang trọng nhất trong các show diễn.