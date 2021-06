'Sing 2 - Đấu trường âm nhạc' tung trailer khiến khán giả mê đắm

Mới đây, Universal bất ngờ tung trailer chính thức của Sing phần 2, với câu chuyện mới lạ, hấp dẫn cùng phần âm nhạc bùng nổ của hàng loạt bản hit. Sing 2 đến từ hãng hoạt hình “tỉ đô” Illumination, vốn chiếm được cảm tình khán giả qua các siêu phẩm như The Secret Life of Pets, Despicable Me, Minions.

Illumination lần đầu ra mắt Sing vào năm 2016. Phim gây ấn tượng bởi kịch bản độc đáo và tạo hình nhân vật có một không hai với ý tưởng đưa động vật lên sàn diễn. Hãng Illumination đã thành công trong việc hô biến hoạt hình đơn thuần thành một bộ phim âm nhạc thực thụ với các giai điệu vui tươi, sôi động được tạo ra bởi những ca sĩ “đáng yêu” nhất. Ở thế giới giả tưởng, nơi những ca khúc nổi tiếng được thể hiện bởi các danh ca “động vật”, những thước phim sinh động như thế đã "đốn tim" hàng triệu người xem vào năm 2016.

Chỉ với kinh phí khiêm tốn 75 triệu USD, Sing phần 1 đã đạt doanh thu gần gấp 9 lần cùng hàng chục bài hát từ các nghệ sĩ nổi tiếng được trình bày trong phim. Bài hát nguyên gốc - Faith do Stevie Wonder và Ariana Grande thể hiện, đã nhận được đề cử giải Quả cầu vàng cho Ca khúc nhạc phim hay nhất.

Sing 2 nhận được sự chờ đợi của nhiều khán giả toàn cầu Ảnh: CGV

Ở phần 2 của Sing, biệt đội của ông chủ rạp hát - chú gấu koala Buster quay trở lại cùng một kế hoạch mới, sẽ quyết định tới số phận của nhóm trong tương lai. Sau những khó khăn ở phần 1, dàn diễn viên của Buster đã thành công trong việc vực dậy Nhà hát Trăng non và biến nơi đây thành một địa điểm ăn khách tại địa phương.

Tuy nhiên, Buster giờ đây lại hướng tới một mục tiêu lớn hơn: ra mắt một chương trình mới tại Nhà hát Crystal Tower ở thành phố Redshore. Nhưng để thu hút được sự chú ý của người điều hành Crystal Entertainment - tên sói tàn ác Jimmy Crystal, họ sẽ phải chạy theo một ý tưởng điên rồ nhất từ trước đến giờ. Nhóm Buster làm thế nào để lôi kéo sự tham gia của huyền thoại âm nhạc một thời - sư tử Clay Calloway, nghệ sĩ đã từ giã giới âm nhạc gần 15 năm nay?

Trailer mở đầu với buổi tuyển chọn gắt gao của giám đốc Nhà hát Crystal Tower đình đám. Giám đốc - gã sói Jimmy Crystal cần một ý tưởng khác lạ hơn mà Buster và đồng đội đang chưa thể đáp ứng được. Chú heo Gunter trong một phút túng quẫn đã thách thức giám đốc Crystal bằng việc có thể triệu hồi được huyền thoại Clay Calloway trong chương trình. Quả nhiên, cái tên Calloway đã khiến gã sói trố mắt và chú ý đến nhóm. Từ đây, Gunter chính thức châm ngòi chuỗi sự kiện hài hước nhưng không kém phần “éo le” sắp tới.

Các nhân vật trong Sing 2 có các tình huống gây cười “khó đỡ” đi kèm những thử thách nguy hiểm Ảnh: CGV

Ý tưởng tự phát của chú heo Gunter không khác gì một lời hứa đảm bảo, một bản hợp đồng kết giao “vô hình” với Crystal mà nếu thất bại, hắn sẽ bắt nhóm Buster phải trả một cái giá rất đắt. Ở phân cảnh trên sân thượng của tòa nhà chọc trời, trưởng nhóm Buster tự tin vỗ ngực trong sự “run rẩy” trước mặt gã sói Crystal rằng sẽ không để hắn thất vọng.

Thành phố Redshore phồn hoa, sầm uất cũng là khát vọng mà Buster và cả nhóm luôn mong muốn chạm tới trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Trích đoạn trailer cũng hé lộ một phần khung cảnh thành phố, khiến người xem càng thích thú bởi sự náo nhiệt của Redshore, nơi tập trung các hoạt động văn hóa nghệ thuật và những nhà hát danh vọng nhất. Nếu thế giới con người có “Đại lộ danh vọng” Broadway - nơi quy tụ những tinh hoa, tài năng nghệ thuật, biểu tượng văn hóa danh giá của New York, thì Redshore được ví như "phiên bản giấc mơ" ở thế giới Sing 2 vậy.

Các nhân vật được vẽ tạo hình rất sinh động Ảnh: CGV

Càng về cuối trailer, hàng loạt các tình huống gây cười “khó đỡ” đi kèm những thử thách nguy hiểm mà nhóm phải đương đầu. Cùng với đó là hành trình giúp đỡ lẫn nhau của mỗi cá nhân khi mang trong mình giấc mơ chung và chặng đường chinh phục đỉnh cao âm nhạc.

Khán giả sẽ tiếp tục được thưởng thức những màn trình diễn công phu bằng việc “xào lại” các ca khúc nổi tiếng nhưng được thể hiện bởi các giọng ca “đỉnh không kém ca sĩ gốc”, gồm bản hit đình đám của Shawn Mendes - There’s Nothing Holdin’ Me Back hay I Still Haven’t Found What I’m Looking For của U2, Bury A Friend từ Billie Eilish, Hotline Bling của Drake…

Thêm vào đó là giá trị nhân văn về tình bạn, ý nghĩa thực sự của âm nhạc được Sing 2 tiếp tục khéo léo truyền tải. Điểm khởi đầu là tham vọng thành công vang dội của cá nhân Buster, dần dần nó đã trở thành một lời nhắc nhở xúc động về sức mạnh tiềm tàng của âm nhạc có thể chữa lành những trái tim tan vỡ.

Sing 2 sẽ có sự góp mặt lồng tiếng và thể hiện các bài hát của các ngôi sao nổi tiếng Ảnh: CGV

Sing 2 tiếp tục được cầm trịch bởi đạo diễn - tác giả kịch bản Garth Jennings sau thành công mà anh đem lại cho Sing 1 (2016). Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Illumination - Chris Meledandri với tầm nhìn xa cũng trực tiếp tham gia sản xuất cùng Janet Healy với sự trở lại của dàn sao đình đám với các nhân vật họ đã từng thể hiện trong phần 1 như Matthew McConaughey, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon, Tori Kelly, Nick Kroll… Các siêu sao âm nhạc như Pharrell Williams, Halsey, Letitia Wright của Black Panther sẽ góp giọng để thể hiện hàng chục bản hit kinh điển trong phần này.