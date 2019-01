Sinh viên Đại học Hoa Sen đại diện Việt Nam dự thi ‘Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019’

Đêm chung kết The Tiffany Vietnam - Chinh phục hoàn mỹ diễn ra tối 11.1 với sự tranh tài của 10 thí sinh xuất sắc gồm Tôn Hảo, Phương Vy, Mỹ Nhi, Nhật Hà, Hoài Sa, Ngọc Vi, Kim Sang, Yến Mi, Đào Anh và Tiểu Luân. Các thí sinh trải qua phần thi nhóm và thi cá nhân để lựa chọn ra 5 gương mặt xuất sắc nhất bước vào phần thuyết trình dự án nhân ái. Ở phần thi nhóm, các cô gái của hai đội mang đến những màn trình diễn ấn tượng xoay quanh chủ đề hoàn hảo. Nếu như đội xanh dương truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường thì đội hồng lại tôn lên vẻ đẹp lẫn trí tuệ của người phụ nữ. Top 5 thí sinh được gọi tên gồm Hoài Sa, Nhật Hà, Tiểu Luân, Phương Vy và Ngọc Vi.

Nhật Hà tự tin thuyết trình về dự án nhân ái của mình. Cô mở đầu bằng câu chuyện của cá nhân khi tiết lộ ba mình chưa chấp nhận việc gia đình có thêm một người con gái. “Ngày hôm nay, tôi đứng đây để chứng minh cho mọi người rằng người chuyển giới cũng là con người, cũng là một công dân của đất nước Việt Nam. Chúng tôi cần được thụ hưởng những quyền cơ bản”, cô nhấn mạnh.

Ảnh: BTC Với chiều cao 1,74m cùng số đo hình thể ấn tượng, cô gái sinh năm 1996 thu hút ánh nhìn trong phần thi trang phục dạ hội

Nhật Hà chia sẻ về dự án kêu gọi ban hành luật cho người chuyển giới ở Việt Nam. Cô nói: “Việc thúc đẩy ban hành luật sẽ giúp họ có niềm tin vào cuộc sống, được bình đẳng trong công việc. Từ đó họ có thể thay đổi giấy tờ, tên gọi mà họ mong muốn cũng như được pháp luật công nhận, kết hôn với người mà họ yêu thương”.

Phần thuyết trình ấn tượng giúp Nhật Hà chiến thắng tại cuộc thi, giành chiếc vé đại diện Việt Nam "chinh chiến" tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Cô được Chủ tịch Miss International Queen Alisa Phanthusak Kunpalin trao vương miện trong sự cổ vũ của khán giả. Ngôi vị Á hậu 1 thuộc về Phương Vy, Hoài Sa giành giải Á hậu 2. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao các giải phụ gồm Trần Nguyễn Ngọc Vi (Best Makeup), Nguyễn Tôn Hảo (Best Model), Bùi Đình Hoài Sa (Best Talent).

Đỗ Nhật Hà sinh năm 1996, là sinh viên Đại học Hoa Sen. Cô sở hữu chiều cao 1,74m cùng hình thể chuẩn. Chiến thắng của cô được đánh giá là thuyết phục bởi ngoài nhan sắc xinh đẹp, Nhật Hà còn gây ấn tượng với giọng hát ngọt ngào và khả năng thành thạo tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc.

