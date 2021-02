Sinh viên vừa tốt nghiệp đã có vai trong ‘Thiên thần hộ mệnh’

Mai Tâm Như được biết đến như gương mặt mới trong lĩnh vực điện ảnh nhưng không xa lạ với khán giả truyền hình khi từng tham gia nhiều vai diễn trong các phim: Hai chàng hảo hớn, Đường về Cồn Nảy, Lời nguyền lúc 0 giờ… và cô đang tham gia phim mới của đạo diễn Chu Thiện dự kiến lên sóng truyền hình trong quý 2.2021.

Mai Tâm Như sinh ra và lớn lên ở Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu). Cô rất kiệm lời, nhất là trước đám đông, bởi khi đặt chân vào nghệ thuật Mai Tâm Như hoàn toàn không tự tin. Như cô thổ lộ, lý do đầu tiên vì khi theo đuổi điện ảnh, cô đã lựa chọn đi con đường hoàn toàn khác gia đình mong muốn. “Như thi cả sân khấu điện ảnh và ngành dược. Như tâm niệm, một bên là mình thích một bên là ngành nghề của họ hàng, gia đình thích; bên nào gửi giấy báo đậu trước thì mình học. May mắn sao Như đậu cả hai trường và giấy báo đậu của trường sân khấu điện ảnh về trước…”, Mai Tâm Như bộc bạch về cơ duyên đến với nghiệp diễn của mình.

Dẫu đậu vào trường sân khấu điện ảnh, có sắc vóc so với lớp diễn viên trẻ khi sở hữu chiều cao 1,72 m nhưng bước vào trường, Mai Tâm Như vẫn không tự tin. Như cho biết: “Vào học thời gian đầu Như khóc miết, vì các bạn học chưng diện đẹp lắm, Như chỉ có áo sơ mi trắng, quần jeans, dép kẹp, mang cái ba lô to đùng vô trường... Thêm nữa, đa số các bạn thuộc gia đình có điều kiện, đi học xe hơi đưa rước, Như cũng xe to mà là… xe buýt, bởi Như ở nhà bác tuốt bến xe miền Tây… Suốt những năm học Như có những chuyện buồn bất ngờ của người thân, có lẽ mọi sự không phải quá dễ dàng thì mình mới cố gắng nhiều. Tuy nhiên, may mắn nhất của Như ngoài sự ủng hộ hết lòng của ba mẹ còn là cơ duyên được cô giáo dạy Như rất thương và quan tâm”. Theo đó, cả trong việc học diễn xuất đến những áp lực cuộc sống , cô giáo là người chia sẻ với Như nhiều nhất. “Cô luôn nói với Như, 'quan trọng hãy là chính mình, khi mệt quá thì em hãy dừng lại nghỉ rồi đi tiếp, không bao giờ được bỏ cuộc', đó chính là động lực cho Như suốt những năm ở Sài Gòn”, Mai Tâm Như bày tỏ.