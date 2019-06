So Ji Sub phủ nhận tin đồn mua nhà để chuẩn bị kết hôn

Hôm 16.6, Sky Edaily cho biết So Ji Sub đã chi 6,1 tỉ won (tương đương 118 tỉ đồng) tậu một căn villa ở khu Hannam the Hills sang trọng hồi tháng 11 năm ngoái. Đặc biệt, trang tin này còn trích lời tiết lộ của một người làm bất động sản: “Tôi nghe nói thật ra So Ji Sub đi tìm nhà cùng một cô gái được đồn là vợ tương lai của anh ấy. Hầu hết đại lý bất động sản đều nghĩ rằng anh ấy mua để làm nhà tân hôn”.

Trả lời trang tin TV Report, đại diện So Ji Sub nhanh chóng phủ nhận chi tiết anh sắm nhà để chuẩn bị “rước nàng về dinh”. Phía tài tử 42 tuổi khẳng định: “Đúng là anh ấy có mua một căn nhà ở Hannam the Hill vào tháng 11 năm ngoái để ở. Anh ấy cũng sẽ sớm chuyển đến đó. Tin tức So Ji Sub mua nhà tân hôn đã gây hiểu lầm. Lúc bấy giờ, anh ấy đã xem nhà với giám đốc điều hành của công ty. Tuy nhiên, tin tức đã bị bóp méo trở thành So Ji Sub lựa nhà cùng bạn gái của mình”.

Đồng thời, công ty quản lý của sao phim Đảo địa ngục nhấn mạnh: “So Ji Sub và Cho Eun Jung vẫn đang trong mối quan hệ hẹn hò nghiêm túc, nhưng còn quá sớm để bàn bạc chuyện đám cưới”.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH OSEN Kể từ khi thừa nhận hẹn hò, So Ji Sub và Cho Eun Jung liên tục được đồn thổi chuẩn bị kết hôn

Dù phía So Ji Sub đã bác bỏ tin đồn kết hôn, nhưng công chúng xứ kim chi vẫn cho rằng anh đang ngấm ngầm rục rịch tính đến việc cưới vợ. Cách đây không lâu, hình ảnh nam nghệ sĩ đi mua nhẫn vào tháng 4 năm nay gây chú ý. Theo My Daily, nam diễn viên đang có ý định chính thức “về chung một nhà” với bạn gái kém 17 tuổi. Trước tin đồn này, công ty quản lý của anh chỉ úp mở: “Chúng tôi chưa chắc chắn”.

So Ji Sub và Cho Eun Jung công khai hẹn hò vào ngày 17.5.2019. Cả hai lần đầu gặp nhau khi nữ MC sinh năm 1994 phỏng vấn tài tử về bộ phim Be with you (tựa Việt: Và em sẽ đến) trên chương trình Night of Real Entertainment của đài SBS hồi tháng 3.2018.

Được biết, nhà mới của So Ji Sub ở Hannam the Hills (Seoul, Hàn Quốc) rộng 231 m2. Hannam The Hill được biết đến là khu villa cao cấp phức hợp đắt đỏ nhất Hàn Quốc. Đây là nơi ở của nhiều ca sĩ, diễn viên, nhân vật có tầm cỡ của làng giải trí Hàn Quốc như nhóm nhạc BTS, nữ diễn viên Han Hyo Joo, ca sĩ kỳ cựu Lee Seung Chul, tài tử Ahn Sung Ki…