So kè em trai, em gái xinh đẹp của sao Việt

Bảo An là em gái ca sĩ Bảo Anh. Em sở hữu vẻ ngoài nữ tính, xinh đẹp. Bảo An sinh năm 2002, gây ấn tượng với người đối diện bởi chiều cao nổi bật 1,72m. Giọng ca Ai khóc nỗi đau này bật mí em gái cô rất thích ca hát. Hiện tại, Bảo An đang học tập tại nước ngoài. Em thường xuyên chia sẻ hình ảnh của mình trên trang cá nhân và được khán giả khen ngợi bởi đôi mắt to tròn, nụ cười duyên

Ảnh: FBNV