Số lượng đặt trước 'Map Of The Soul: 7' của BTS gây choáng váng

Tính đến ngày 17.2, lượng đặt trước album Map Of The Soul: 7 của BTS đã cán mốc 4,02 triệu bản, tính cả trong và ngoài nước. Dreamers Company cho biết con số này đã giúp 7 chàng trai nhóm BTS viết nên lịch sử khi trở thành album có số lượng đặt trước cao nhất từ trước đến nay của BTS nói riêng và Kpop nói chung. Theo Washington Post, việc BTS nhận được hơn 4 triệu bản đặt trước là điều cực kỳ hiếm có đối với bất kỳ nhạc sĩ nào giữa lúc thói quen nghe nhạc thay đổi hiện nay.

BTS tự phá kỷ lục

Trước đó, theo trang Koreaboo, BTS cũng tự phá kỷ lục của chính mình khi album Map Of The Soul: 7 đạt 3,42 triệu bản đặt trước chỉ trong vòng 1 tuần. Chưa kể động thái Big Hit Entertainment tiết lộ danh sách đầy đủ 20 bài hát trong Map of The Soul: 7 cách đây không lâu đã khiến sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt của nhóm được hưởng ứng nhiệt tình hơn.

Danh sách toàn bộ 20 ca khúc trong album Map Of The Soul: 7 của BTS Ảnh: Koreaboo

Bên cạnh một số ca khúc cũ từ Map of The Soul: Persona, album lần này có thêm rất nhiều ca khúc mới đáng mong đợi, đặc biệt là màn kết hợp với nữ ca sĩ Sia nằm ở thứ tự 20. Bài chủ đề ON sẽ gồm 2 phiên bản, trong đó phiên bản digital sẽ có sự góp giọng của Sia – chủ nhân bản hit Chandelier đình đám. Video biểu diễn của ca khúc chủ đề của album sẽ được phát hành cùng ngày với album, trong khi MV chính thức trình làng công chúng vào ngày 28.2.

Trước thềm ra mắt album Map Of The Soul: 7, Big Hit Entertainment ngày 17.2 cho biết buổi họp báo thông tin về màn quay trở lại sắp tới của BTS sẽ được phát trực tiếp trên BANGTANTV (kênh YouTube chính thức của nhóm) vào trưa 24.2 ở Seoul, Hàn Quốc. Để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19, buổi họp báo sẽ cung cấp quạt chắn gió, máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước rửa tay… để phòng ngừa mọi rủi ro. Phần hỏi đáp với các phóng viên sẽ không được phát sóng.