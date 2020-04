Sốc với 'yêu sách' tình cũ áp đặt lên tài tử Kim Soo Hyun

Loạt yêu sách mà tình cũ của Kim Soo Hyun từng viết ra và yêu cầu nam diễn viên đình đám này thực hiện là đề tài đang nóng trên mạng xã hội xứ Hàn và được Dispatch đăng tải rầm rộ. Dẫu sự việc đã xảy ra cách đây 12 năm, khi tài tử sinh năm 1988 vẫn còn là một nghệ sĩ mới vào nghề song đến khi bị “khui” ra, câu chuyện rất thu hút sự chú ý của công chúng. Đơn giản là bởi tên tuổi của mỹ nam họ Kim đã vượt xa quá khứ, anh hiện là hình mẫu lý tưởng của hàng triệu cô gái, chưa kể nam diễn viên này luôn gây tò mò về chuyện tình cảm.

Trong “sớ” điều kiện khắt khe, vô lối mà người yêu cũ từng áp đặt lên mỹ nam phim Vì sao đưa anh tới, cô ép nam diễn viên 32 tuổi phải luôn buồn vì mình, muốn chết vì mình và luôn cảm thấy hối hận về mình. “Mặc kệ anh có nhìn thấy ai, anh phải luôn nghĩ về em. Đặc biệt hơn cả, anh không được phép nghi ngờ em”, người yêu cũ đưa ra điều kiện với ngôi sao Mặt trăng ôm mặt trời. Cô gái này cũng không cho phép bạn trai can thiệp vào cuộc sống của mình vì điều này khiến cô cảm thấy phiền phức.

Bản "yêu sách" của tình cũ Kim Soo Hyun gây sốc với nhiều yêu cầu qua sức chịu đựng, đơn cử như: "Anh phải buồn vì em, muốn chết vì em, cảm thấy hối hận vì em" Ảnh: Dispatch

Người tình năm xưa cũng yêu cầu tài tử 8X phải luôn có mặt khi bạn gái cần vì cô tự nhận bản thân là người rất thiếu thốn tình cảm. “Anh phải tinh tế, nhanh nhạy vì em vốn nóng tính. Và nếu anh có ý định dạy bảo em điều gì thì anh sẽ chết với em”, bản “yêu sách” ngặt nghèo kể trên đề cập. Người con gái này cũng mong Kim Soo Hyun luôn nhớ mua thuốc cho mình vì cô hay ốm đồng thời nũng nịu với bạn trai: “Giờ thì anh hãy cố gắng yêu em đi…”.

Những yêu cầu trên khiến người hâm mộ của Kim Soo Hyun không khỏi “sôi máu” trước thái độ phách lối, quá đà của tình cũ nam diễn viên. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm đối với sao phim Ẩn thân vì đã phải chịu đựng một người bạn gái quá quắt như trên. Số khác lại tò mò không hiểu tình cũ của ngôi sao 32 tuổi này có sức hấp dẫn hay “ma lực” đến nhường nào mà có thể yêu cầu mỹ nam đình đám này “phục tùng” mọi điều kiện mình đưa ra. Không ít dân mạng cũng mỉa mai rằng không biết khi cô gái thích đòi hỏi năm xưa sẽ phản ứng ra sau khi bạn trai thuở nào giờ đã lột xác thành nam thần quyến rũ, bảnh bao, được hàng triệu cô gái khao khát và sở hữu nhiều tác phẩm phim ảnh vượt xa danh tiếng thời anh mới vào nghề.

Diện mạo của mỹ nam họ Kim thời chưa nổi đình nổi đám Ảnh: Dispatch

Từ khi nổi tiếng đến nay, Kim Soo Hyun vốn được biết đến là ngôi sao kín kẽ trong chuyện tình cảm. Suốt 8 năm qua, anh chưa từng công khai yêu đương bất kỳ ai. Nhiều người hâm mộ đùa rằng có lẽ chính bạn gái khi xưa đã khiến nam diễn viên sợ yêu, không muốn dây dưa với phụ nữ. Tuy nhiên, với tư cách là một ngôi sao được săn đón nồng nhiệt, chuyện vướng tin đồn hẹn hò là điều Kim Soo Hyun không thể tránh khỏi. Tài tử gốc Seoul từng là nhân vật chính của tin đồn hẹn hò với bạn diễn Suzy hay nữ ca sĩ Sohee (cựu thành viên nhóm Wonder girls) song nam diễn viên không mấy bận tâm. Chính vì quá kín tiếng trong chuyện yêu đương, nhiều người đang rất hiếu kỳ và ráo riết “truy lùng” thông tin về cô bạn gái khó tính năm nào của mỹ nam phim Dream high.

Kim Soo Hyun sinh năm 1988, anh hiện là một trong những nam diễn viên 8X được săn đón nhiều nhất trên màn ảnh xứ kim chi. Ngôi sao 32 tuổi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2007 nhưng không ghi được tiếng vang. Mãi đến năm 2011, tài tử họ Kim mới bắt đầu được chú ý khi tham gia Dream high. Sự nghiệp diễn xuất của Kim Soo Hyun bắt đầu có chuyển biến khi anh đóng chính trong tác phẩm cổ trang đình đám Mặt trăng ôm mặt trời vào năm 2012. Tuy nhiên, nhắc đến đỉnh cao danh tiếng của mỹ nam này phải kể đến thời anh đóng Vì sao đưa anh tới cùng “mợ chảnh” Jun Ji Hyun . Vai diễn Do Min Joon trong tác phẩm gây sốt năm 2014 đã đưa Kim Soo Hyun trở thành ngôi sao nổi danh khắp châu Á.

Kim Soo Hyun gây sốt màn ảnh xứ kim chi với Mặt trăng ôm mặt trời rồi nổi đình nổi đám khắp châu Á nhờ Vì sao đưa anh tới. Giờ đây, nam diễn viên là chàng trai được hàng triệu cô gái khao khát Ảnh: SBS

Sau Vì sao đưa anh tới, nam diễn viên nỗ lực thoát ra khỏi cái bóng của Do Min Joon song các tác phẩm sau của anh như The Producers hay Real không đạt được danh tiếng như mong đợi. Sau khi xuất ngũ vào tháng 7.2019, Kim Soo Hyun đã tham gia vai khách mời trong phim Khách sạn ánh trăng và mới đây là Hạ cánh nơi anh. Sắp tới, nam thần đình đám này sẽ tái xuất màn ảnh với phim mới của đài tvN có tên Psycho But It's Okay.