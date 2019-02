Sôi nổi ngày thơ Việt Nam “Hướng về biên cương Tổ quốc” tại TP.HCM

Được biết Xuân Kỷ Hợi năm nay là mùa xuân lần thứ 17 Ngày thơ Việt Nam được tổ chức, đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc và phía Tây Nam của Tổ quốc. Vì thế, chương trình Ngày thơ Nguyên tiêu - Kỷ Hợi 2019 tại TP.HCM mang chủ đề Hướng về biên cương Tổ quốc (kịch bản của nhà thơ Trương Nam Hương, Triệu Từ Truyền) và hai MC duyên dáng Mai Hường – Trọng Thanh làm người dẫn dắt câu chuyện.

Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM phát biểu trong Ngày thơ Việt Nam tại TP.HCM

Nhà thơ Lê Minh Quốc tại chương trình

Các nhà văn, nhà thơ (từ trái sang: Võ Ngọc Lan, Trương Nam Hương, Lê Thị Kim

Sau chương trình đánh trống khai hội Ngày thơ Nguyên tiêu - Kỷ Hợi là buổi đại tiệc văn nghệ với phần mở đầu là bài hát Dấu chân phía trước hùng hồn. Cách đây gần 40 năm, nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã phổ nhạc ca khúc này từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Hồ Thi Ca đăng trên báo Văn nghệ TP.HCM. Luôn ấp ủ mong ước được viết về Bác Hồ, nên khi bắt gặp bài thơ Dấu chân phía trước, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã dành rất nhiều tình cảm, nét nhạc để cùng với những lời thơ giàu hình ảnh khắc họa hình tượng người thanh niên Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc một mình bôn ba khắp 5 châu, 4 biển tìm đường giải phóng dân tộc. Dấu chân phía trước được đông đảo công chúng đón nhận, trở thành niềm khích lệ, niềm hạnh phúc lớn lao đối với nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và nhà thơ Hồ Thi Ca. Bài hát do dàn hợp xướng Quận đoàn 11 thể hiện - Lĩnh xướng Nguyễn Phú Luân và Võ Đặng Linh Đan, đã gây xúc động mạnh cho khán giả của ngày thơ. Tiếp đó là bài thơ nổi tiếng Mưa xuân của cố thi sĩ Nguyễn Bính, được thể hiện với giọng đọc của ba nhà thơ nữ xinh đẹp Phương Lan, Nhật Quỳnh, Mai Hường. Dù đã hơn một trăm năm ngày sinh của ông nhưng mỗi độ xuân về thơ Nguyễn Bính lại dan díu khắp không gian giữa lá non lộc biếc nắng vàng mây trắng.

Có mặt trong đội hình những người lính tham gia bảo vệ biên cương ngày ấy, nhà thơ Phạm Sỹ Sáu đã nói thay thế hệ mình, rằng mặc áo lính phải sống cho ra là lính, và bài thơ hào sảng Điểm danh đồng đội do nhà thơ Phạm Sỹ Sáu viết trên chiến trường Campuchia tháng 3 năm 1981, đã được chính anh đọc ngay trên sân khấu.

Và với những người đã đi qua chiến tranh, Sài Gòn là thành phố gắn liền với những ký ức lịch sử vẫn còn với những người trẻ tuổi hôm nay. Đồng thời Sài Gòn là thành phố nghĩa tình, dạy ta biết sống yêu thương, người nghe như lắng lòng lại với những ca từ như: Thành phố như thiên thanh/cho ta xanh như lá/liền một cành yêu thương…”, trong những câu thơ viết về Sài Gòn thân thương của nhà thơ Ngô Thị Hạnh.

Mưa Xuân của thi sĩ Nguyễn Bính qua giọng đọc của Phương Lan, Nhật Quỳnh, Mai Hường

Bạn hữu văn chương gặp nhau mừng vui trong ngày hội Thơ

Say sưa với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc

Ngày thơ VN tại TP.HCM như mênh mông hơn...qua những tác phẩm thơ: Tình yêu người đàn bà (Khánh Chi), Gửi vầng trăng bên trời (Từ Quốc Hoài)…và đầy hào hùng cùng Thành phố Bác Hồ đêm pháo hoa (Thành Chung), Lời chào ngày xuân (Khaly Chàm). Chương trình diễn ngâm gồm những tác phẩm: Chị (thơ Huệ Triệu, Đức Tâm thể hiện), An yên (thơ Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Nhật Quỳnh ngâm) và biểu diễn nhiều ca khúc phổ thơ: Ký ức đêm trắng đồng Vĩnh Lộc (thơ Lê Tú Lệ do Phạm Hoàng Long phổ nhạc và biểu diễn), Tháng giêng mùa xuân còn sót lại (thơ Lê Thị Kim, nhạc Hoàng Cương, ca sĩ Quỳnh Như thể hiện)... Cuối cùng, nhạc phẩm Khúc ca bài thơ sơn hà được nhạc sĩ Trương Tuyết Mai phổ từ bài thơ Nam quốc sơn hà giữa Trường Sa của Bích Ngân, được nhà văn viết trên tàu HQ 936 trong chuyến đi Trường Sa khi bắt gặp bài thơ Nam quốc sơn hà khắc trên bệ đá đặt trong một am thờ của đảo Đá Tây, đã khép lại chương trình Ngày thơ Nguyên tiêu - Kỷ Hợi 2019 tại TP.HCM.